La trayectoria de implementación de los nuevos servicios de ticketing

Pospago

En primer lugar, el postpago se introducirá a principios de 2019. Este sistema de precios permitirá al cliente pagar a posteriori la cantidad correspondiente a sus desplazamientos, siguiendo el modelo del cobro electrónico de peaje en autopista. La primera fase de pago posterior estará limitada a viajes con tarifas llamadas "fijas" (autobús, tranvía, metro). El pospago se desplegará en una segunda fase en todas las redes de la región de Île-de-France.

Venta de billetes para smartphones

El canal móvil y la introducción del teléfono en el sector de la venta de billetes, un paso importante en la digitalización de los medios de venta de billetes, deberían ofrecer sus primeros servicios en 2018.

Se prevé varias orientaciones. El canal móvil podría apoyarse en dos tipos de servicios para usuarios de smartphones con la función NFC:

Dirigida más específicamente a residentes de Île-de-France, una aplicación de compra, carga y desmaterialización integrada en Vianavigo que ofrece una amplia gama de servicios a los usuarios de Île-de-France, incluyendo postpago

Dirigida a un público más amplio, una aplicación muy sencilla, orientada a "t+" y entradas individuales, reducidas a lo esencial

Una nueva tarjeta sin contacto

Además, una nueva tarjeta sin contacto con bajo coste de producción permitirá ofrecer la comodidad de la tarjeta sin contacto a usuarios que no estén suscritos ni tengan un teléfono NFC.

Como objetivo, Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) desplegará nuevos servicios de venta de billetes y principios de precios a partir de 2021, ofreciendo más flexibilidad y rendimiento a los usuarios:

Digitalización de servicios: generalización de la venta remota de billetes (tarjetas y billetes sin contacto, teléfonos NFC) que permite la desaparición del billete magnético, simplificación del paso mediante validadores, compra de billetes y recarga de la tarjeta con el smartphone;

Nuevos métodos de fijación de precios además de los paquetes: precios basados en el uso en dos modos, post-pago y cartera de transporte (prepago);

Creación de ofertas específicas según categorías de usuarios, perfiles, periodos;

Trabajo en máquinas expendedoras, validadores y el sistema de información

Además de este trabajo en el diseño de nuevos servicios, se están llevando a cabo trabajos en la infraestructura de venta de tickets (máquina expendedora, validador, sistemas de información, etc.) para garantizar la compatibilidad de todo el hardware y software con los servicios futuros. Este trabajo está supervisado por Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), que trabaja para optimizar los costes de venta de billetes y permitir la llegada de nuevos actores al ecosistema del transporte en la región de Île de France, como parte de la apertura a la competencia.