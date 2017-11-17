Inauguración de un carril exclusivo dedicado a autobuses en la A10 cerca de Massy
Ya sea un carril totalmente dedicado o un simple desarrollo del carril de emergencia, estos tramos buscan reducir y hacer que el tiempo de viaje de los usuarios del autobús sea más fiable, permitiéndoles superar la congestión más severa en la red vial de Île-de-France, especialmente en hora punta. Así, se ha seleccionado el tramo de la A10 a nivel de los municipios de Villebon-sur-Yvette y Palaiseau para la creación de un carril adicional.
Inicio del carril dedicado: Calzada compartida. Salida de carril dedicado: Rampa de salida
Este carril, en dirección Province-París, aparecerá a la izquierda del tráfico general, tanto como calzada independiente como compartida según el tramo de autopista. Tendrá una longitud de 3,3 km, desde la rampa de acceso de la RD118 hasta la rotonda que da acceso a la estación Massy-Palaiseau. El tiempo ahorrado a los pasajeros gracias a este proyecto se estima en 8 minutos, evitando así la congestión que penaliza a los autobuses que se acercan a la estación RER B en Massy. Este nuevo carril no dificultará a otros usuarios de la vía, que mantendrán el mismo número de carriles para circular. Actualmente, circulan más de 300 autobuses diarios en este eje.
Las líneas de autobús que utilizarán esta nueva ruta son:
- Línea 2 (autocares de Orsay): Centro comercial Les Ulis 2 – estación Massy Palaiseau B
- Línea 21 (autocares de Orsay): centro comercial Les Ulis 2 – parque empresarial Courtaboeuf Nord
- Línea 22 (autocares Orsay): centro comercial Les Ulis 2 – estación Massy Palaiseau B
- la línea DM11A (Keolis Daniel Meyer): Massy – St Geneviève
- la línea DM11C (Keolis Daniel Meyer): Massy RER – Marcoussis Laboratoires
- la línea DM11E (Keolis Daniel Meyer): Massy – Santa Geneviève
- la línea DM11G (Keolis Daniel Meyer): Massy – Santa Geneviève
- línea 91-03 (Albatrans): estación de Dourdan – estación Massy-Palaiseau
- línea 91-05 (Albatrans): estación de autobuses de Évry – estación Massy-Palaiseau
Llevados a cabo por la DRIEA (Dirección Regional e Interdepartamental de Equipamiento y Desarrollo de Île-de-France) y la DiRIF (Direction des Routes Île-de-France), los trabajos duraron 18 meses entre abril de 2016 y octubre de 2017, por un importe de 11,4 millones de euros.