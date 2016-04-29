Lanzamiento del ensayo en seco del tranvía 6 subterráneo
Este ensayo en seco permite probar los procedimientos operativos, en modo normal y en condiciones degradadas, y comprobar una última vez los tiempos de viaje así como el correcto funcionamiento de todos los sistemas (información para los pasajeros, suministro eléctrico, señalización, etc.).
Conectando las estaciones Robert Wagner y Viroflay-Rive Droite, el tramo subterráneo tiene 2 km de longitud, incluyendo 1,6 km de túnel, e incluye dos nuevas estaciones: Viroflay-Rive Gauche y Viroflay-Rive Droite.
Línea del tranvía 6 con un tramo subterráneo entre Viroflay Rive Droite y Châtillon Montrouge
La línea recorre 14 kilómetros, de los cuales 1,6 son subterráneos. Da servicio a 21 estaciones repartidas en 5 municipios y conecta 9 municipios.