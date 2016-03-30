Lanzamiento del primer autobús 100% eléctrico en la línea 341 (Charles de Gaulle – Étoile / Porte de Clignancourt)
El 30 de mayo de 2016, Valérie Pécresse, presidenta del Consejo Regional de Île-de-France y presidenta de Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), Elisabeth Borne, presidenta y directora ejecutiva de la RATP, y Vincent Bolloré, presidente y consejero delegado del Grupo Bolloré, inauguraron la primera línea de autobús 100% eléctrico estándar.
Es una primera vez en Europa con una flota de este tamaño. Los autobuses se recargarán por la noche, en la estación de autobuses de Belliard (18 de París), lo que permite no "desconectar" la red eléctrica durante la hora punta.
Una transición energética para los autobuses en Île-de-France
Presencia de muchas personas en el lanzamiento del primer autobús eléctrico en la línea 341
La integración de este primer autobús 100% eléctrico en la flota de la RATP supone un paso decisivo hacia la transición energética de los autobuses en Île-de-France, decidida por Île-de-France Mobilités, la autoridad de transporte de Île-de-France, y trasladada en el Plan de Autobuses 2025 establecido por la RATP. El objetivo de la empresa: tener, para 2025, una flota de autobuses 100% ecológica (4500 vehículos) compuesta en un 80% por autobuses eléctricos y un 20% por biogás.
Esta primera línea 100% eléctrica permitirá a la RATP y a Île-de-France Mobilités recopilar toda la información posible, ya sea en términos de operación (se realizarán encuestas entre conductores, pasajeros y residentes locales) o de mantenimiento.
Además, esta iniciativa ha sido seleccionada por la Unión Europea para participar en el proyecto ZeEUS (Sistema de Autobuses Urbanos de Cero Emisiones: un programa europeo destinado a impulsar la introducción de autobuses eléctricos en las grandes ciudades).
A partir de 2017, se lanzarán convocatorias para un despliegue masivo de autobuses eléctricos y de biogás. Con el Plan de Autobuses 2025 y el próximo plan Grand Paris, que será adoptado en las próximas semanas por el consejo de Île-de-France Mobilités, París y la región de Île-de-France se convertirán en una referencia mundial para el transporte público urbano por carretera de muy bajo contenido en carbono.
El autobús en marcha hacia la transición energética. La transición energética se está produciendo gradualmente mediante la sustitución de los autobuses más contaminantes por autobuses más respetuosos con el medio ambiente. Dos experimentos, como el del autobús 100% eléctrico en la línea 341.