Lanzamiento del primer autobús 100% eléctrico en la línea 341 (Charles de Gaulle – Étoile / Porte de Clignancourt)

La integración de este primer autobús 100% eléctrico en la flota de la RATP supone un paso decisivo hacia la transición energética de los autobuses en Île-de-France, decidida por Île-de-France Mobilités, la autoridad de transporte de Île-de-France, y trasladada en el Plan de Autobuses 2025 establecido por la RATP. El objetivo de la empresa: tener, para 2025, una flota de autobuses 100% ecológica (4500 vehículos) compuesta en un 80% por autobuses eléctricos y un 20% por biogás.

Esta primera línea 100% eléctrica permitirá a la RATP y a Île-de-France Mobilités recopilar toda la información posible, ya sea en términos de operación (se realizarán encuestas entre conductores, pasajeros y residentes locales) o de mantenimiento.

Además, esta iniciativa ha sido seleccionada por la Unión Europea para participar en el proyecto ZeEUS (Sistema de Autobuses Urbanos de Cero Emisiones: un programa europeo destinado a impulsar la introducción de autobuses eléctricos en las grandes ciudades).

A partir de 2017, se lanzarán convocatorias para un despliegue masivo de autobuses eléctricos y de biogás. Con el Plan de Autobuses 2025 y el próximo plan Grand Paris, que será adoptado en las próximas semanas por el consejo de Île-de-France Mobilités, París y la región de Île-de-France se convertirán en una referencia mundial para el transporte público urbano por carretera de muy bajo contenido en carbono.