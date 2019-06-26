Île-de-France Mobilités lanza su plataforma regional de Transporte Demand-Responsive
Consultar, Reservar, Viajar: ahora es posible reservar en línea y en la app de DRT Île-de-France Mobilités
Desde el 11 de junio, la plataforma de reservas Transports à la Demande ha abierto sus puertas y ofrece tres formas de reservar tu viaje:
Además de reservar, la web y la aplicación permiten ver las zonas de Île-de-France donde ya está instalado el servicio DRT. Una docena de zonas en los suburbios exteriores estarán cubiertas por este servicio en 2019, antes de una extensión gradual durante los próximos cuatro años a toda la región de Île-de-France.
Para más información sobre este servicio o para reservar tu viaje, visita la web de tad.idfmobilites.fr o la aplicación TAD Île-de-France Mobilités para iOS/Android.
Transporte Responsivo a la Demanda, un servicio de transporte público hecho a medida
Con la DRT, los usuarios se benefician de un servicio que se adapta a sus necesidades: a diferencia de las líneas de autobús convencionales, los vehículos más pequeños adaptan sus rutas y horarios según las reservas de los viajeros. Una vez realizada la reserva, el usuario podrá seguir la llegada de su vehículo en tiempo real en la aplicación dedicada.
Nota de prensa – Île-de-France Mobilités selecciona al consorcio setec-Padam para desplegar el centro regional de Transporte Responsivo a la Demanda en toda la región de Île-de-France.