Île-de-France Mobilités lanza su plataforma regional de Transporte Demand-Responsive

Transporte Responsivo a la Demanda, un servicio de transporte público hecho a medida

Con la DRT, los usuarios se benefician de un servicio que se adapta a sus necesidades: a diferencia de las líneas de autobús convencionales, los vehículos más pequeños adaptan sus rutas y horarios según las reservas de los viajeros. Una vez realizada la reserva, el usuario podrá seguir la llegada de su vehículo en tiempo real en la aplicación dedicada.

Para más información sobre el DRT:

Nota de prensa – Île-de-France Mobilités selecciona al consorcio setec-Padam para desplegar el centro regional de Transporte Responsivo a la Demanda en toda la región de Île-de-France.