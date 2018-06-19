Ganadores de los Premios de Movilidad 2018
Los trofeos han sido entregados hoy por Stéphane Beaudet, vicepresidente de Île-de-France Mobilités, vicepresidente encargado del transporte y movilidad sostenible de la región de Île-de-France, presidente del jurado, a los siguientes ganadores:
Categorías soluciones innovadoras para la movilidad de pasajeros (comunidades)
La ciudad de Issy-les-Moulineaux
Por la realización del aparcamiento inteligente en datos abiertos
La ciudad de Issy-les-Moulineaux ha recurrido a nuevas tecnologías digitales para desarrollar herramientas que faciliten la búsqueda de plazas de aparcamiento disponibles, desde un smartphone o un ordenador, gracias a más de 1000 plazas equipadas con sensores.
Categorías soluciones innovadoras para la movilidad de pasajeros (empresas o actores)
Promoción de la Comuna de Plaine y SNCF Transilien
Por la creación y logros de la Comisión 3T
La Comisión de Rutas, Tráfico y Temporalidades (3T) exploró formas de mejorar las condiciones de transporte para los empleados en la Plaine Saint-Denis, teniendo como hilo común la alternancia de las horas punta. Plaine Commune Promotion es la asociación de empresas establecidas en la zona, cuenta con 300 miembros.
Categoría: Soluciones innovadoras para el transporte de mercancías
ARTELIA
Para la creación de GELITRA
GELITRA es una solución digital para la gestión de entregas relacionadas con una obra de construcción desarrollada por ARTELIA, un grupo internacional de consultoría, ingeniería y gestión de proyectos en los sectores de la construcción e industrial. Su objetivo es optimizar la gestión del flujo de vehículos pesados en las proximidades de las obras para evitar el aparcamiento en la calle y la congestión.
Categoría: soluciones implementadas para la aplicación de la reforma del aparcamiento público en la calle
La ciudad de Argenteuil
Por la remodelación del aparcamiento de pago en superficie para un centro animado
Con motivo de la reforma del aparcamiento de pago en la calle que entró en vigor el 1 de enero de 2018, la ciudad de Argenteuil llevó a cabo una reforma integral de la zonificación y las tarifas para el aparcamiento en el centro de la ciudad, replanteando por completo la movilidad en su centro.
La elección del público recompensada
Parque Natural Regional de las Gâtinais Francesas (PNR)
Para el desarrollo de un servicio de préstamo para bicicletas asistidas eléctricamente
En su carta 2011-2023, el Parque Natural Regional francés de los Gâtinais se ha fijado como objetivo apoyar el desarrollo de medios de transporte sostenibles. Por ello, ha decidido desarrollar un servicio de préstamo para bicicletas asistidas eléctricamente.
Puedes descubrir todos los proyectos: folleto
La hoja de ruta para el Plan de Viajes Urbanos de Île-de-France
La hoja de ruta del PDUIF determina los principios que rigen la organización del transporte de personas y mercancías, el tráfico y el aparcamiento en Île-de-France. Define las acciones que deben llevar a cabo todos los actores de la movilidad en la región de París: autoridades locales, empresas, operadores de transporte, asociaciones, etc.
Una de las claves del éxito reside en la movilización de los numerosos actores en movilidad en Île-de-France. Como autoridad organizadora para la movilidad sostenible, Île-de-France Mobilités desempeña el papel de piloto y ha puesto en marcha numerosas herramientas de animación para la implementación de la hoja de ruta 2017-2020 del Plan de Viajes Urbanos en todos los niveles.