Ganadores de los Premios de Movilidad 2018

Categorías soluciones innovadoras para la movilidad de pasajeros (comunidades)

La ciudad de Issy-les-Moulineaux

Por la realización del aparcamiento inteligente en datos abiertos

La ciudad de Issy-les-Moulineaux ha recurrido a nuevas tecnologías digitales para desarrollar herramientas que faciliten la búsqueda de plazas de aparcamiento disponibles, desde un smartphone o un ordenador, gracias a más de 1000 plazas equipadas con sensores.

Categorías soluciones innovadoras para la movilidad de pasajeros (empresas o actores)

Promoción de la Comuna de Plaine y SNCF Transilien

Por la creación y logros de la Comisión 3T

La Comisión de Rutas, Tráfico y Temporalidades (3T) exploró formas de mejorar las condiciones de transporte para los empleados en la Plaine Saint-Denis, teniendo como hilo común la alternancia de las horas punta. Plaine Commune Promotion es la asociación de empresas establecidas en la zona, cuenta con 300 miembros.

Categoría: Soluciones innovadoras para el transporte de mercancías

ARTELIA

Para la creación de GELITRA

GELITRA es una solución digital para la gestión de entregas relacionadas con una obra de construcción desarrollada por ARTELIA, un grupo internacional de consultoría, ingeniería y gestión de proyectos en los sectores de la construcción e industrial. Su objetivo es optimizar la gestión del flujo de vehículos pesados en las proximidades de las obras para evitar el aparcamiento en la calle y la congestión.

Categoría: soluciones implementadas para la aplicación de la reforma del aparcamiento público en la calle

La ciudad de Argenteuil

Por la remodelación del aparcamiento de pago en superficie para un centro animado

Con motivo de la reforma del aparcamiento de pago en la calle que entró en vigor el 1 de enero de 2018, la ciudad de Argenteuil llevó a cabo una reforma integral de la zonificación y las tarifas para el aparcamiento en el centro de la ciudad, replanteando por completo la movilidad en su centro.

La elección del público recompensada

Parque Natural Regional de las Gâtinais Francesas (PNR)

Para el desarrollo de un servicio de préstamo para bicicletas asistidas eléctricamente

En su carta 2011-2023, el Parque Natural Regional francés de los Gâtinais se ha fijado como objetivo apoyar el desarrollo de medios de transporte sostenibles. Por ello, ha decidido desarrollar un servicio de préstamo para bicicletas asistidas eléctricamente.

Puedes descubrir todos los proyectos: folleto

Nota de prensa – Entrega de los Trofeos de Movilidad 2018