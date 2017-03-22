Presupuesto 2017 de Île-de-France Mobilités: 1.600 millones de euros para hacer realidad la Revolución del Transporte

Diversificación de los métodos de financiación

Para financiar todas estas inversiones, Île-de-France Mobilités debe aumentar su deuda pendiente de 1.600 millones de euros a 2.000 millones de euros a finales de 2017: Île-de-France Mobilités continuará con su política de diversificación de sus fuentes de financiación, con el fin de asegurar la liquidez necesaria para llevar a cabo su programa de inversión. Esta diversificación llevará a Île-de-France Mobilités a considerar alternativas innovadoras (financiación de bonos, productos de titulización, estructura de desconsolidación, arrendamiento, PPA, etc.).

Para financiar la tendencia al aumento de los costes operativos, Île-de-France Mobilités debe incrementar sus recursos en torno a un 3% anual, como ha ocurrido en los últimos años. Esto requiere un aumento en la afluencia de pasajeros pagados en la red, reforzado por esfuerzos sin precedentes en la lucha contra el fraude y por un aumento de precios.

Una vez que los resultados en términos de tráfico se hayan estabilizado, haremos todo lo posible para asegurar que el aumento de tarifas sea lo más limitado posible.