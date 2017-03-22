Presupuesto 2017 de Île-de-France Mobilités: 1.600 millones de euros para hacer realidad la Revolución del Transporte
Este presupuesto da prioridad a medidas para mejorar la red de Île-de-France, en particular incluyendo 100 millones de euros en nuevos servicios y 1.600 millones de euros en la compra y renovación de material rodante en la región de Île-de-France, mejorando la calidad del servicio y la seguridad de los pasajeros. Este presupuesto es el primero en incluir las nuevas medidas de financiación que permiten el rescate del pase Navigo con una sola tarifa.
Tipo único ahorrado y gastos controlados
El presupuesto de 2017 establece los pasos dados para liquidar definitivamente la lista del Navigo Pass de tarifa única: un aumento en el pago de transporte (alrededor de 200 millones de euros/año en un año completo), 100 millones de euros en TICPE y ingresos adicionales por tarifas vinculados a la implementación de medidas para combatir el fraude de forma más eficaz. Las previsiones de ingresos para 2017 incluyen que estos nuevos ingresos alcanzarán los 6.347 mil millones de euros (excluyendo los ingresos por aranceles).
Además, Île-de-France Mobilités y las empresas de transporte están ganando eficiencia y controlando los gastos operativos anuales, que disminuyeron en 2017 un 0,4% hasta 5.719 mil millones de euros.
100 millones de euros para más transporte público para los residentes de Île-de-France
Durante 2017, Île-de-France Mobilités desarrollará la oferta de transporte por un importe de 100 millones de euros durante un año completo:
En el autobús: Compromisos de la primera financiación del Grand Paris du Bus con 60 millones de euros (año completo)
- Primer rediseño del autobús en París desde 1947 para un servicio más eficiente
- Reforzo y creación de líneas exprés, donde sepamos que no podremos construir líneas ferroviarias. Estas líneas exprés estructuran el territorio y sirven mejor a los suburbios exteriores. Ahorran tiempo para quienes se vieron obligados a coger su vehículo y les permiten viajar en condiciones más cómodas (seguridad, WiFi, etc.).
- Plan Noctilien: se está llevando a cabo un esfuerzo sin precedentes en el transporte nocturno. Île-de-France es una metrópoli global. Los residentes de Île-de-France deben poder ir a trabajar o volver a casa después de su tiempo libre en cualquier momento. Las 48 líneas existentes serán reforzadas. Se priorizarán dos ejes: la seguridad con la presencia de agentes de seguridad en los autobuses y la regularidad. En algunas líneas, los tiempos de espera se reducirán a la mitad. Finalmente, algunas líneas se extenderán y otras se crearán, de modo que el servicio de autobús nocturno corresponda en la medida de lo posible al que ofrece el tren durante el día.
- Desarrollo del Transporte Sensible a la Demanda (DRT). Por eficiencia, algunas líneas solo se activarán si los usuarios las necesitan, a petición suya. Esto permitirá crear más líneas y mantenerse lo más cerca posible de la movilidad de los residentes de Île-de-France.
En el tranvía:
- El tranvía 11 exprés entre Epinay-sur-Seine y Le Bourget está previsto que entre en servicio en julio de 2017.
En el tren:
- Un refuerzo de la oferta en rutas alternativas. Para compensar los cierres por trabajos en las líneas A y C durante el verano, estamos mejorando la oferta de líneas de tren que ofrecen alternativas a los pasajeros penalizados.
- Más puntualidad: gracias a los nuevos trenes que llegarán este año en la línea R, por ejemplo, podremos mejorar el horario.
Inversiones en aumento
Durante 2017, Île-de-France Mobilités intensificará su ambiciosa política de inversión, un +34% respecto a 2016, es decir, un gasto de inversión de 1.624 millones de euros. Según los acuerdos de billetes que se firmarán en 2017, Île-de-France Mobilités planea un compromiso plurianual de casi 2.300 millones de euros para material rodante.
Tras los 93 trenes nuevos o renovados en 2016, se entregarán 148 trenes nuevos o renovados en 2017.
Sobre el material rodante (programas en curso decididos en 2017):
- Para líneas de tren: Régio 2N para las líneas R y N, Franciliens, RER NG para las líneas D y E, MI09 para la línea A, renovaciones de trenes en las líneas B, C, D y P, adquisición de trenes AGC de otras regiones para la línea P.
- Para las líneas de tranvía: Dualis para el tranvía 4, tranvía 11 exprés y tranvía 12 exprés (Massy-Evry), tranvías 3 para la ampliación hasta Porte d'Asnières, trenes de refuerzo para el tranvía 5 y trenes para el futuro tranvía 9
- Para las líneas de metro: MP14 y MP05 para las líneas 14 y 4, MF01 para las líneas 2, 5 y 9 (fin del programa), renovación de los metros en las líneas 7 y 8, transbordo de los trenes MP89 y MP05 de la línea 4 a la 6, y trenes MP14 para la línea 11
Además, en 2017, Île-de-France Mobilités nombrará al constructor de futuros trenes de metro para las líneas 15, 16 y 17.
Para material rodante de autobuses, 94 millones de euros, incluyendo la financiación de autobuses eléctricos y NGV.
Sobre seguridad:
Île-de-France Mobilités invierte 20 millones de euros cada año en infraestructuras de seguridad (cámaras de videoprotección, equipos, etc.). Este año, estas inversiones se están completando para una mejor seguridad de los residentes de Île-de-France:
- Por la elección de fortalecer la presencia humana. Así, se reclutarán 200 agentes de seguridad en los autobuses de la red Optile.
- Despliegue de 20 equipos detectores de perros (perros detectores) en la red SNCF para tratar más rápidamente la amenaza terrorista.
Generalización a toda la red de Île-de-France del número y la solicitud 3117 para declarar una alerta de seguridad, un problema de salud o una falta de civismo.
- Creación de un único puesto de mando de seguridad, bajo la autoridad del prefecto de policía.
Sobre la calidad del servicio:
Las inversiones para mejorar la calidad del servicio siguen siendo igual de importantes. 151 millones de euros cubren programas de mejora:
- Intermodalidad alrededor de las estaciones (Véligo y el inicio de la creación de 10.000 espacios de Park & Ride).
- El auge del Smart Navigo (la modernización de la venta de billetes permite ofrecer nuevos servicios a los residentes de Île-de-France). Ya había Vélib y Véligo en la Navigo Card, Autolib estará disponible a partir de abril. Las primeras inversiones que se estableceron tras el pago a finales de 2018 ya se han realizado.
- Accesibilidad e información para pasajeros (Accesibilidad
Diversificación de los métodos de financiación
Para financiar todas estas inversiones, Île-de-France Mobilités debe aumentar su deuda pendiente de 1.600 millones de euros a 2.000 millones de euros a finales de 2017: Île-de-France Mobilités continuará con su política de diversificación de sus fuentes de financiación, con el fin de asegurar la liquidez necesaria para llevar a cabo su programa de inversión. Esta diversificación llevará a Île-de-France Mobilités a considerar alternativas innovadoras (financiación de bonos, productos de titulización, estructura de desconsolidación, arrendamiento, PPA, etc.).
Para financiar la tendencia al aumento de los costes operativos, Île-de-France Mobilités debe incrementar sus recursos en torno a un 3% anual, como ha ocurrido en los últimos años. Esto requiere un aumento en la afluencia de pasajeros pagados en la red, reforzado por esfuerzos sin precedentes en la lucha contra el fraude y por un aumento de precios.
Una vez que los resultados en términos de tráfico se hayan estabilizado, haremos todo lo posible para asegurar que el aumento de tarifas sea lo más limitado posible.