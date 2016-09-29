¿Cuál es el autobús del mañana? Consulta regional importante, hasta el 5 de noviembre de 2016, ¡da tu opinión!

El Gran París de los Autobuses: Da tu opinión durante la Consulta Regional

Del 5 de octubre al 5 de noviembre de 2016, Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) está organizando una importante consulta regional para recopilar las expectativas y prioridades de los residentes de Île-de-France en la red regional de autobuses. Valérie Pécresse, presidenta de la Región de Île-de-France y de Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), quería que el proyecto Grand Paris Bus se definiera en diálogo con los territorios, usuarios, asociaciones y cargos electos, para compartir las prioridades de fortalecer la oferta de autobuses.