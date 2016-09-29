¿Cuál es el autobús del mañana? Consulta regional importante, hasta el 5 de noviembre de 2016, ¡da tu opinión!
Este plan para mejorar las redes de autobuses será adoptado por Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) a finales de año, en la reunión del Consejo del 6 de diciembre de 2016, y definirá las prioridades para la inversión y el desarrollo de la oferta de autobuses durante un periodo de cuatro años (2017-2020).
El Grand Paris des Buses: ¿por qué?
La red de autobuses en Île-de-France debe adaptarse a las necesidades de los residentes de Île-de-France. En los suburbios periféricos, solo el 29% de los habitantes utilizan el transporte público, debido a la falta de suministro, y en París la red no ha experimentado cambios significativos desde... ¡70 años!
6 objetivos principales:
- La creación de nuevas líneas o refuerzos de líneas entre los suburbios exteriores, los suburbios interiores y París.
- La mejora de la frecuencia (desarrollo de una oferta más sólida en horas punta, más homogénea en las horas poco punta, por la tarde y fines de semana), o una mejor coordinación para asegurar conexiones con la red ferroviaria...
- Una red regional para facilitar la lectura y fomentar el uso del autobús.
- Mejorar el confort en los vehículos y desarrollar servicios innovadores.
- Una red de autobuses más respetuosa con el medio ambiente, mediante la continuación y aceleración de la transición energética de la flota de vehículos.
- Instalaciones para garantizar la regularidad de los autobuses y el respeto de los horarios (carreteras, carriles bus, centros de intercambio y terminales, etc.).
El Gran París de los Autobuses: Da tu opinión durante la Consulta Regional
Del 5 de octubre al 5 de noviembre de 2016, Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) está organizando una importante consulta regional para recopilar las expectativas y prioridades de los residentes de Île-de-France en la red regional de autobuses. Valérie Pécresse, presidenta de la Región de Île-de-France y de Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), quería que el proyecto Grand Paris Bus se definiera en diálogo con los territorios, usuarios, asociaciones y cargos electos, para compartir las prioridades de fortalecer la oferta de autobuses.
¿Dónde obtener información? ¿Dónde y cuándo participar y dar feedback?
Todos los residentes de Île-de-France, usuarios o no, están invitados a expresar sus expectativas y prioridades respecto al plan de autobuses de la región. Esta consulta sobre el Grand Paris des Buses propone varios modos de participación:
- El sitio web de la Consulta Regional del Grand Paris des Buses
- La plataforma de consulta "J'en parle" (consulta completada), un foro de discusión innovador que promueve la interacción entre los participantes.
- Un cuestionario que cubre todos los objetivos del Grand Paris des Buses para priorizar las propuestas para el desarrollo de la oferta.
- La redacción de cuadernos de actores para actores institucionales y profesionales.