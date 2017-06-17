Les services Navigo

Ruta de los servicios Navigo en Île-de-France
Extracto de la red de transporte STIF en la región © de París

Les services Navigo

navigo.fr

  • Desde la sección "Gestiono mi tarjeta" gestionada por Comutitres S.A.S;
  • En todas las taquillas y máquinas expendedoras en las estaciones RATP o SNCF;
  • cajeros automáticos en las redes Crédit Mutuel / CIC en Île-de-France;
  • En tiendas locales equipadas con una terminal de carga Navigo.

Recarga

Aprovecha una amplia gama de soluciones para recargar tu pase:

  • Desde la sección "Gestiono mi tarjeta" gestionada por Comutitres S.A.S;
  • En todas las taquillas y máquinas expendedoras en las estaciones RATP o SNCF;
  • En tiendas locales equipadas con una terminal de carga Navigo.

Intermodalidad

Aprovecha un mundo de servicios que promueven la intermodalidad accediendo a:

  • Las plazas de Véligo (aparcamiento seguro para bicicletas);
  • Instalaciones de aparcamiento y recorrido etiquetadas por el STIF;
  • O cobrando una suscripción de autoservicio de Vélib', Cristolib (Créteil) y VélO2 (Cergy-Pontoise).

El curso complementario

Para tus viajes en tren que excedan las zonas de validez de tu pase 2-3, 3-4 y 4-5, paga solo el viaje adicional correspondiente a la parte de tu trayecto situada fuera de estas zonas.

Deszonificación

Con el Navigo Month y los pases anuales 2-3, 3-4 y 4-5, los pases Navigo Solidarité Mois 2-3, 3-4 y 4-5 y los pases Amethyst aprovechan la deszonificación para viajar gratuitamente por toda la región de Île-de-France los fines de semana, festivos, durante las cortas vacaciones escolares en la zona C y desde mediados de julio hasta mediados de agosto.