Les services Navigo
navigo.fr
- Desde la sección "Gestiono mi tarjeta" gestionada por Comutitres S.A.S;
- En todas las taquillas y máquinas expendedoras en las estaciones RATP o SNCF;
- cajeros automáticos en las redes Crédit Mutuel / CIC en Île-de-France;
- En tiendas locales equipadas con una terminal de carga Navigo.
Recarga
Aprovecha una amplia gama de soluciones para recargar tu pase:
Intermodalidad
Aprovecha un mundo de servicios que promueven la intermodalidad accediendo a:
- Las plazas de Véligo (aparcamiento seguro para bicicletas);
- Instalaciones de aparcamiento y recorrido etiquetadas por el STIF;
- O cobrando una suscripción de autoservicio de Vélib', Cristolib (Créteil) y VélO2 (Cergy-Pontoise).
El curso complementario
Para tus viajes en tren que excedan las zonas de validez de tu pase 2-3, 3-4 y 4-5, paga solo el viaje adicional correspondiente a la parte de tu trayecto situada fuera de estas zonas.
Deszonificación
Con el Navigo Month y los pases anuales 2-3, 3-4 y 4-5, los pases Navigo Solidarité Mois 2-3, 3-4 y 4-5 y los pases Amethyst aprovechan la deszonificación para viajar gratuitamente por toda la región de Île-de-France los fines de semana, festivos, durante las cortas vacaciones escolares en la zona C y desde mediados de julio hasta mediados de agosto.