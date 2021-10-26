Compartir coche a diario: ahorra dinero con Île-de-France Mobilités

El tráfico en Île-de-France implica 16 millones de viajes y 250 kilómetros de atascos cada día.

¿Y si para luchar contra estos atascos y la contaminación del aire, además del transporte público, el coche compartido fuera la clave? Île-de-France Mobilités está comprometida a facilitar el transporte compartido para ti, tanto si eres conductor como pasajero.

Y con casi 96.000 viajes compartidos realizados en septiembre de 2021, podemos apostar a que esta práctica sostenible y económica debería convertirse en una parte permanente del uso diario.