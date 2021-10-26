Compartir coche a diario: ahorra dinero con Île-de-France Mobilités
El tráfico en Île-de-France implica 16 millones de viajes y 250 kilómetros de atascos cada día.
¿Y si para luchar contra estos atascos y la contaminación del aire, además del transporte público, el coche compartido fuera la clave? Île-de-France Mobilités está comprometida a facilitar el transporte compartido para ti, tanto si eres conductor como pasajero.
Y con casi 96.000 viajes compartidos realizados en septiembre de 2021, podemos apostar a que esta práctica sostenible y económica debería convertirse en una parte permanente del uso diario.
¡Compartir coche con Île-de-France Mobilités en un abrir y cerrar de ojos!
Île-de-France Mobilités fomenta el coche compartido con dos medidas contundentes:
· Viaje gratuito* para pasajeros con pase anual, mensual o imagina Navigo
· Un bonus de hasta 3 euros** por pasajero transportado para los conductores
· En la web y aplicación de Île-de-France Mobilités, hay sugerenciasde itinerarios que combinen transporte público y coche compartido
¿Compartir coche gratis? ¡Es posible con tu pase Navigo y Île-de-France Mobilités!
Si tienes un pase anual, mensual o imagina R Navigo: Île-de-France Mobilités te ofrece dos trayectos de menos de 30 km cada día.
Y en tiempos de interrupciones en el transporte o contaminación: este servicio está abierto a todos, suscriptores o no.
¿Tienes coche? ¿Y si probaras a compartir coche?
Al transportar hasta 3 pasajeros en tu vehículo, no solo haces un gran gesto por el medio ambiente, sino que también recibirás una bonificación – hasta 3 € por pasajero en tiempos "normales" y 4,50 € en casos de huelga o contaminación.
Al final, compartir coche puede proporcionarte un ingreso adicional de hasta 150 € al mes.
Las 3 empresas asociadas del nuevo sistema – Karos, Blablacar Daily y Klaxit – han firmado un acuerdo con Île-de-France Mobilités que las compromete a:
- Pagar la subvención a los conductores de coche compartido en base a 10 € por kilómetro y por pasajero, con un mínimo de 1,50 € para trayectos entre 2 y 15 km y un límite de 3 € por pasajero para trayectos de +30 km. Los viajes deben realizarse dentro de la región de Île-de-France y deben tener un origen o destino fuera de París, donde la oferta de transporte esté muy desarrollada
- Creación de un sistema antifraude
Compartir coche con Île-de-France Mobilités, en términos concretos, ¿cómo funciona?
Para usar el coche compartido, tienes varias opciones:
1. Conectado a tu cuenta en la web de Île-de-France Mobilités, te envías directamente a la web o aplicación de un operador de coche compartido asociado.
2. Desde la web o aplicación de tu operador de coche compartido preferido, puedes iniciar sesión usando tu identificador Navigo / Île-de-France Mobilités Connect: esto te ahorra tener que suscribirte a otra cuenta y tener que rellenar tus datos personales de nuevo. Como resultado, un recorrido es más suave y rápido.
3. Tu historial de reservas está disponible desde tu espacio personal en la web y la app de Île-de-France Mobilités***
* Dentro del límite de 2 viajes de un máximo de 30 km diarios
** Un margen de 1,50 € por pasajero hasta 15 km, luego 0,10 € por kilómetro más allá, hasta un límite de 3 € por pasajero
Desde la segunda mitad de 2021