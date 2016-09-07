El residente de Île-de-France llega a la línea K
Un tren moderno, más eficiente, cómodo y respetuoso con el medio ambiente
Estos trenes sustituyen a los "pequeños grises", trenes RIB/RIO, y forman parte de un plan más global para renovar o renovar el material rodante en la región de Île-de-France.
Financiados al 100% por Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) para la línea K, estos trenes ofrecen muchas ventajas a los pasajeros: mayor puntualidad, comodidad y seguridad.
- El Francilien tiene mejores características técnicas y un alto nivel de equipamiento, especialmente en cuanto a aceleración y rendimiento de frenado (sistema antideslizante que permite solucionar los problemas de las hojas muertas y asegurar una mayor regularidad).
- El ancho de las puertas, que es mayor que el del equipo antiguo, por ejemplo, facilita que los pasajeros suban y bajen. Su comodidad no se queda atrás gracias a los asientos más anchos, los trenes accesibles en el mismo nivel desde el andén y más silenciosos. Un sistema de conteo de pasajeros también regula la temperatura interior con aire acondicionado inteligente, reduciendo el consumo de energía.
- Estos trenes "boa", es decir, sin separación entre los vagones, con una capacidad de 900 asientos, están diseñados para ser cruzados sin obstáculos de un extremo al otro, generando así una fuerte sensación de seguridad.
- Además, la información se difunde en tiempo real gracias a las grandes pantallas de información. El servicio de trenes se muestra en las distintas pantallas de información. En una situación interrumpida, el centro operativo puede emitir información a corto plazo directamente en estas pantallas.
- Estos trenes "más ecológicos" han sido diseñados para reducir el consumo de energía y están hechos con un 90% de materiales reciclables.
La región de Île-de-France en Île-de-France, una larga historia
A finales de agosto de 2016, se entregaron 188 trenes de Île-de-France en Île-de-France. El Francilien ya se ha desplegado en las líneas H, L (entre París y Nanterre Université), J y P (en los ejes París East-Meaux y Coulommiers).
El despliegue de este equipo forma parte de una política de transporte más global. En total, se espera que se renoven o renoven más de 700 trenes entre 2016 y 2021.
Tren en la línea K