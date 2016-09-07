El residente de Île-de-France llega a la línea K

Un tren moderno, más eficiente, cómodo y respetuoso con el medio ambiente

Estos trenes sustituyen a los "pequeños grises", trenes RIB/RIO, y forman parte de un plan más global para renovar o renovar el material rodante en la región de Île-de-France.

Financiados al 100% por Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) para la línea K, estos trenes ofrecen muchas ventajas a los pasajeros: mayor puntualidad, comodidad y seguridad.