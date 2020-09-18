Se presenta el futuro RER de Île-de-France

¡Las cosas se están moviendo en el transporte! Île-de-France Mobilités continúa con sus inversiones y hoy presenta el diseño interior de los 255 trenes RER NG que se han encargado para equipar las líneas D y E. Fiables, seguros, cómodos y, específicamente diseñados para zonas densas, los RER de Nueva Generación (NG) se entregarán en las líneas D y E para mejorar el nivel de confort que ofrecen los residentes de Île-de-France y la regularidad en estas líneas.

Trenes suaves y brillantes

El futuro RER de Île-de-France contará con amplios andenes de intercambio, una arquitectura totalmente abierta (sin separación entre los vagones) con espacios de 1 nivel en los extremos del tren y espacios de 2 niveles con aire acondicionado en todo el revolo, pantallas de información para pasajeros, iluminación sostenida, múltiples puertos USB y protección reforzada de vídeo.

Trenes accesibles y protegidos por vídeo

El RER NG complementa otros equipos modernos que se están desplegando actualmente, como el Régio2N (líneas R, D y N), o el Francilien (líneas H, J, K, L y P). Los trenes de las líneas B, C y tú están renovados o en proceso de renovación. La Línea A está ahora completamente equipada con trenes de dos pisos, el más antiguo de los cuales será renovado.

225 trenes NG RER para las líneas D y E

¡Han comenzado las pruebas dinámicas! ¡El RER NG se prueba en condiciones reales de tráfico con picos de 140 km/h! Estas pruebas de campo deberían permitir comprobar los ajustes de tracción y frenado de las máquinas, así como el equipo de seguridad, la asistencia a la conducción y la resistencia de las estructuras.

