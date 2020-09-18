Se presenta el futuro RER de Île-de-France
¡Las cosas se están moviendo en el transporte! Île-de-France Mobilités continúa con sus inversiones y hoy presenta el diseño interior de los 255 trenes RER NG que se han encargado para equipar las líneas D y E. Fiables, seguros, cómodos y, específicamente diseñados para zonas densas, los RER de Nueva Generación (NG) se entregarán en las líneas D y E para mejorar el nivel de confort que ofrecen los residentes de Île-de-France y la regularidad en estas líneas.
El futuro RER de Île-de-France contará con amplios andenes de intercambio, una arquitectura totalmente abierta (sin separación entre los vagones) con espacios de 1 nivel en los extremos del tren y espacios de 2 niveles con aire acondicionado en todo el revolo, pantallas de información para pasajeros, iluminación sostenida, múltiples puertos USB y protección reforzada de vídeo.
El RER NG complementa otros equipos modernos que se están desplegando actualmente, como el Régio2N (líneas R, D y N), o el Francilien (líneas H, J, K, L y P). Los trenes de las líneas B, C y tú están renovados o en proceso de renovación. La Línea A está ahora completamente equipada con trenes de dos pisos, el más antiguo de los cuales será renovado.
¡Han comenzado las pruebas dinámicas! ¡El RER NG se prueba en condiciones reales de tráfico con picos de 140 km/h! Estas pruebas de campo deberían permitir comprobar los ajustes de tracción y frenado de las máquinas, así como el equipo de seguridad, la asistencia a la conducción y la resistencia de las estructuras.
