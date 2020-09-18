Se presenta el futuro RER de Île-de-France

¡Las cosas se están moviendo en el transporte! Île-de-France Mobilités continúa con sus inversiones y hoy presenta el diseño interior de los 255 trenes RER NG que se han encargado para equipar las líneas D y E. Fiables, seguros, cómodos y, específicamente diseñados para zonas densas, los RER de Nueva Generación (NG) se entregarán en las líneas D y E para mejorar el nivel de confort que ofrecen los residentes de Île-de-France y la regularidad en estas líneas.