El RER A funciona en piloto automático en su sección central

Trenes más rápidos y fiables

Esta innovación técnica permitirá mejorar la calidad del servicio en el RER A mejorando la regularidad y robustez de la línea. Se optimizarán las velocidades de los trenes y se mantendrá un intervalo constante entre todos los trenes. Este ahorro de tiempo reducirá el impacto de los microincidentes, especialmente en hora punta. Además, aumentando la velocidad comercial de los trenes en 5 km/h en el tramo central, el tiempo de viaje entre Vincennes y La Défense se reducirá en 2 minutos.

Comodidad para los usuarios, por tanto, pero también para los conductores. En modo piloto automático, continúan supervisando la conducción y asegurando el servicio a los pasajeros decidiendo cerrar las puertas. Por tanto, estarán más disponibles para la información de los pasajeros.