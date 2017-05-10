El RER A funciona en piloto automático en su sección central
Trenes más rápidos y fiables
Esta innovación técnica permitirá mejorar la calidad del servicio en el RER A mejorando la regularidad y robustez de la línea. Se optimizarán las velocidades de los trenes y se mantendrá un intervalo constante entre todos los trenes. Este ahorro de tiempo reducirá el impacto de los microincidentes, especialmente en hora punta. Además, aumentando la velocidad comercial de los trenes en 5 km/h en el tramo central, el tiempo de viaje entre Vincennes y La Défense se reducirá en 2 minutos.
Comodidad para los usuarios, por tanto, pero también para los conductores. En modo piloto automático, continúan supervisando la conducción y asegurando el servicio a los pasajeros decidiendo cerrar las puertas. Por tanto, estarán más disponibles para la información de los pasajeros.
Una innovación que pronto se extenderá a toda la línea A
El despliegue del piloto automático está en marcha y será efectivo en todos los trenes RER A durante la segunda mitad de 2018. Este despliegue se realiza sin interrumpir el tráfico y sin afectar a los pasajeros.
Para Valérie Pécresse, presidenta de Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), presidenta de la región de Île-de-France, "La Revolución del Transporte continúa día tras día. Gracias a la renovación del material rodante con nuevos trenes de dos pisos en toda la línea, ahora es posible el control automático. Esta gran innovación de la RATP nos permitirá tener más trenes en la sección central, de forma más regular, así como más información para pasajeros. »»
Además de la implementación de piloto automático en el tramo central, la RATP y Île-de-France Mobilités han lanzado un amplio plan para modernizar la línea y están invirtiendo fuertemente para mejorar la regularidad, capacidad y fiabilidad de la infraestructura.