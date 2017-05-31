La red de tranvías sigue desplegándose en la región de Île-de-France
Financiación aprobada para el tranvía 12 expreso entre Evry y Massy-Palaiseau
El futuro Tranvía 12 Express reforzará la red de transporte público de la región de Essonne. Muy esperado por los aproximadamente 40.000 pasajeros diarios, este tranvía dará servicio a 13 municipios del departamento entre Massy-Palaiseau y Evry. Conectará las líneas RER D, C y B en una ruta de 20 km.
El martes 30 de mayo de 2017, el Consejo del Sindicato de Transporte de Île-de-France aprobó el segundo acuerdo de financiación para la construcción del Tranvía 12 Exprés por un importe de 214,5 millones de euros. El Tranvía 12 Express se está construyendo como parte de un proyecto de gestión multiproyecto entre Île-de-France Mobilités, SNCF Mobilités y SNCF Réseau. Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) está financiando el material rodante por un importe de 120 millones de euros. La infraestructura está financiada por el Estado, la región de Île-de-France y el Consejo Departamental de Essonne.
Ampliación del tranvía 1 hasta Nanterre y Rueil-Malmaison
Actualmente en servicio entre Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles (92) y Noisy-le-Sec (93), el tranvía 1 es objeto de varios proyectos de inversión: mejora de las condiciones de operación, seguridad y accesibilidad, así como ampliaciones de la línea hacia el este y el oeste.
El proyecto para extender el tranvía 1 hacia el oeste entre Colombes (estación Gabriel Péri) y Rueil-Malmaison ofrecerá nuevas posibilidades de conexión para los pasajeros a las líneas existentes de la red: tranvía 2, RER A, línea L y el futuro Metro 15. Esta ampliación incluirá 15 nuevas estaciones a un radio de 7,5 km, con una estimación de 58.000 pasajeros diarios en este nuevo tramo.
El Consejo del Sindicato de Transporte de Île-de-France acaba de votar los resultados de la consulta pública realizada entre el 7 de noviembre de 2016 y el 31 de enero de 2017. El coste total de inversión del proyecto se estima en torno a 370 millones de euros.
El tranvía 13 Express se extendió hacia el norte
Actualmente en construcción al sur y entre la Grande Ceinture Ouest y el RER A, una extensión del Tranvía 13 Express hacia el norte ha sido objeto de estudios para conectar las estaciones de Saint-Germain-en-Laye Grande Ceinture y Archères-Ville RER.
Tras una consulta pública inicial sobre una ruta ferroviaria, se ha identificado una ruta urbana alternativa para garantizar una conexión de calidad con la estación del RER de Poissy. El Consejo del Sindicato de Transporte de Île-de-France ha aprobado el diagrama esquemático y el expediente de investigación de servicios públicos para este proyecto de extensión del Tranvía 13 Express hasta Archères por un importe de 250 millones de euros.