El tranvía 10 Antony-Clamart es declarado de Utilidad Pública

Actualmente, los propietarios del proyecto, Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) y el Departamento de Hauts-de-Seine, están llevando a cabo los llamados estudios "previos al proyecto": estos permiten perfeccionar las características técnicas del proyecto (ubicación precisa del andén del tranvía, carreteras, carriles bici, aceras, etc.). También incorporan las reservas y recomendaciones hechas por la Comisión de Investigación.

Las primeras obras, para preparar la desviación de las redes subterráneas (gas, electricidad, agua, etc.), están previstas para 2017.

"Un paso decisivo para la movilidad de los habitantes de los Hauts-de-Seine... ", según Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France y de Île-de-France Mobilités

Esta línea de tranvía cruzará los municipios de Antony, Châtenay-Malabry, Plessis-Robinson y Clamart, dando servicio a muchas instalaciones y proyectos urbanos.

Ofrecerá conexiones con otros medios de transporte: el TVM y el RER B en Croix-de-Berny, el tranvía 6 en el hospital de Béclère y muchas líneas de autobús.