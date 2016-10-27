El tranvía 10 Antony-Clamart es declarado de Utilidad Pública
Trabajo preparatorio inicial previsto para 2017
Ilustración del mapa del trabajo preparatorio para 2017
Actualmente, los propietarios del proyecto, Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) y el Departamento de Hauts-de-Seine, están llevando a cabo los llamados estudios "previos al proyecto": estos permiten perfeccionar las características técnicas del proyecto (ubicación precisa del andén del tranvía, carreteras, carriles bici, aceras, etc.). También incorporan las reservas y recomendaciones hechas por la Comisión de Investigación.
Las primeras obras, para preparar la desviación de las redes subterráneas (gas, electricidad, agua, etc.), están previstas para 2017.
"Un paso decisivo para la movilidad de los habitantes de los Hauts-de-Seine... ", según Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France y de Île-de-France Mobilités
Esta línea de tranvía cruzará los municipios de Antony, Châtenay-Malabry, Plessis-Robinson y Clamart, dando servicio a muchas instalaciones y proyectos urbanos.
Ofrecerá conexiones con otros medios de transporte: el TVM y el RER B en Croix-de-Berny, el tranvía 6 en el hospital de Béclère y muchas líneas de autobús.
Planificación espacial y mejora de la movilidad
Este proyecto permitirá reorganizar el espacio público de fachada en fachada alrededor de la línea y reequilibrar el espacio que queda para cada usuario para promover un tráfico más pacífico.
Las rutas en modo activo se mejorarán. Así, las bicicletas tendrán pistas o vías dedicadas que garantizarán un enlace continuo a lo largo de toda la ruta. Los caminos peatonales cumplirán con la normativa en cuanto a accesibilidad para Personas con Movilidad Reducida (PRM).
