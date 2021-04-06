¡El Tranvía T9 está aquí!

Enfoque en las ciudades servidas por el tranvía T9

Con sus 19 estaciones, el tranvía T9 sustituye ahora a la línea de autobús 183 para ofrecer un servicio más rápido y eficiente al departamento gracias a su carril de tráfico dedicado y a su alta frecuencia de paso, cada 5 minutos en horas punta.

La T9 da servicio a seis ciudades:

París – XIII distrito

Ivry-sur-Seine

Vitry-sur-Seine

Choisy-le-Roi

Thiais

Orly – Ciudad

Gracias a sus conexiones con muchas líneas de autobús, pero también con el metro y el RER, el tranvía T9 está completamente integrado en la red regional de transporte para mejorar el desplazamiento diario de los residentes de Île-de-France y de los visitantes que pasan por allí.