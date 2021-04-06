¡El Tranvía T9 está aquí!
Enfoque en las ciudades servidas por el tranvía T9
Con sus 19 estaciones, el tranvía T9 sustituye ahora a la línea de autobús 183 para ofrecer un servicio más rápido y eficiente al departamento gracias a su carril de tráfico dedicado y a su alta frecuencia de paso, cada 5 minutos en horas punta.
La T9 da servicio a seis ciudades:
- París – XIII distrito
- Ivry-sur-Seine
- Vitry-sur-Seine
- Choisy-le-Roi
- Thiais
- Orly – Ciudad
Gracias a sus conexiones con muchas líneas de autobús, pero también con el metro y el RER, el tranvía T9 está completamente integrado en la red regional de transporte para mejorar el desplazamiento diario de los residentes de Île-de-France y de los visitantes que pasan por allí.
El tranvía T9 en pocas cifras
- 30 minutos, entre la Porte de Choisy, en París, y Orly-Ville
- 10 km de recorrido
- 6 municipios atendidos
- 19 estaciones
- 22 remos
El tranvía T9 es accesible con:
- un paso Navigo cargado (paso Navigo, Navigo Liberté+, imagina R,... paso)
Sí
- Billete A T+
También hay un billete específico disponible en las máquinas expendedoras de las estaciones de tranvía T9. Este último permite realizar un solo viaje en la línea.
Un "tranvía ligero" seguro, cómodo y totalmente accesible
Construidos por Alstom, los 22 tranvías "Citadis" del tranvía T9 miden 45 metros de longitud. Totalmente accesibles, cómodos y seguros, su diseño exterior fue elegido por los habitantes de la región de Île-de-France:
Un taller de garaje único para el tranvía T9
Con su tejado plisado, el taller-garaje del tranvía T9 es único : como homenaje a las construcciones industriales del siglo XIX, alberga una sucesión de hangares con grandes ventanales en saliva que fomentan la luz natural y un buen rendimiento energético.
Situada al sur de la línea, es esencial para el buen funcionamiento del tranvía T9, tanto para el mantenimiento y el aparcamiento de los tranvías, como para su funcionamiento , ya que alberga el Puesto de Mando Central de la línea.
El tranvía T9 también es un renovado entorno de vida para los habitantes
Con carriles bici o carriles a lo largo del recorrido, portabicicletas en cada estación y cada 150 metros aproximadamente, a lo largo de la línea, y caminos peatonales más numerosos, accesibles y más seguros, el tranvía T9 da un lugar de honor a la movilidad blanda.
Jardines de flores y plantas, un andén verde, la remodelación de carreteras, calles y aceras, pero también la creación de plazas y plazas equipadas con mobiliario urbano de calidad: alrededor del tranvía T9, se despliega un entorno más verde y agradable.
Vuestras líneas de autobús se reorganizan alrededor del tranvía T9
A partir del 12 de abril, tu red de autobuses cambiará con la llegada del tranvía T9. Para más información, puedes consultar el mapa y los folletos informativos:
Para más información sobre las conexiones que ofrece el tranvía T9:
También puedes encontrar información sobre pasajeros en línea en Twitter, a través de las siguientes cuentas: