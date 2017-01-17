Transporte fluvial, un nuevo servicio asociado a la tarjeta Navigo
Para Valérie Pécresse: "El Sena es ahora un eje abandonado por el transporte público. En 2013, ya había adoptado una postura a favor de la operación de nuevas ofertas de servicios regulares de lanzadera fluvial por el Sena. Por tanto, solo puedo saludar la iniciativa de Batobus por la implementación de su pase anual."
Esta iniciativa pretende garantizar una tarifa preferencial de 40 € al año para que los viajeros con la tarjeta Navigo (pases Navigo Anual e Imagine R) puedan utilizar los autobuses fluviales Batobus a voluntad. Con una flota de ocho barcos, Batobus da servicio a 9 estaciones situadas cerca de los principales distritos y monumentos de París.
Reflexiones sobre la recuperación del transporte de pasajeros en el Sena y en todas las vías navegables
Paralelamente a esta iniciativa, y para alimentar la reflexión sobre la recuperación del transporte en el Sena y en todas las vías navegables, Île-de-France Mobilités está lanzando un estudio sobre el transporte fluvial de pasajeros.
Este estudio se centrará en examinar las experiencias llevadas a cabo en el extranjero, las lecciones aprendidas del experimento Voguéo realizado entre 2008 y 2011, las necesidades de los "contrabandistas de bancos", es decir, vías cortas para ir de un lado al otro del río, pero también las necesidades fuera de París. También buscará explorar las posibilidades que ofrecen las distintas innovaciones en el campo para ofrecer nuevos tipos de transporte, como la solución "Sea Bubble" (barco eléctrico inspirado directamente en el Hydroptère).
El objetivo es doble: satisfacer mejor las necesidades de los pasajeros presentando soluciones viables a largo plazo.