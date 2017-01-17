Transporte fluvial, un nuevo servicio asociado a la tarjeta Navigo

Reflexiones sobre la recuperación del transporte de pasajeros en el Sena y en todas las vías navegables

Paralelamente a esta iniciativa, y para alimentar la reflexión sobre la recuperación del transporte en el Sena y en todas las vías navegables, Île-de-France Mobilités está lanzando un estudio sobre el transporte fluvial de pasajeros.

Este estudio se centrará en examinar las experiencias llevadas a cabo en el extranjero, las lecciones aprendidas del experimento Voguéo realizado entre 2008 y 2011, las necesidades de los "contrabandistas de bancos", es decir, vías cortas para ir de un lado al otro del río, pero también las necesidades fuera de París. También buscará explorar las posibilidades que ofrecen las distintas innovaciones en el campo para ofrecer nuevos tipos de transporte, como la solución "Sea Bubble" (barco eléctrico inspirado directamente en el Hydroptère).

El objetivo es doble: satisfacer mejor las necesidades de los pasajeros presentando soluciones viables a largo plazo.