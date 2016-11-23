Los ganadores de 2016 de los Trofeos de Movilidad
Noveos: Ganador en la categoría de Espacio Caminante y Público. "Señalización peatonal en el parque empresarial Noveos (Le Plessis-Robinson)".
El parque empresarial Noveos fue recompensado por la instalación de señalización peatonal, para indicar los horarios de caminata del transporte público, servicios locales y diversos negocios. Esta acción tiene como objetivo promover el caminar en un entorno inicialmente muy viario.
FlexCité: Ganador de la categoría de Transporte Público. SMS para informar a los usuarios sobre la red PAM.
FlexCité, una filial de RATP Dev, ofrece transporte bajo demanda para personas con movilidad reducida. Su sistema de información enviando SMS fue recompensado: avisa al usuario el día anterior y luego unos minutos antes de la llegada de su vehículo. Esta solución facilita y mejora la comodidad de uso del servicio por parte del usuario.
PNR du Gâtinais: Ganador ex aequo en la categoría Modos individuales motorizados, seguridad vial. Una red de autoestopista organizada en el PNR de Gâtinais.
El Parque Natural Regional francés de los Gâtinais está estableciendo en su territorio una red organizada y segura para autostop según el "modelo Rezo Pouce", con una red de usuarios y paradas identificadas por señales que permiten a pasajeros y conductores miembros de la red reconocerse entre sí.
Pouce d'Yvelines: Ganador conjunto en la categoría de modos individuales motorizados, categoría de seguridad vial. Una red de autoestopista organizada en los Yvelines.
La asociación "Pouce d'Yvelines" está estableciendo, en una zona rural del departamento, una red organizada y segura de autostop bajo el "modelo Rezo Pouce", con una red de usuarios y paradas identificadas por señales que permiten a pasajeros y conductores miembros de la red reconocerse entre sí.
Phenix: Ganador en la categoría de merchandising
La empresa Phenix fue recompensada por la creación de cortocircuitos para el reciclaje de productos no vendidos. Phénix organiza rondas optimizadas entre los distintos supermercados para recoger los productos no vendidos y redistribuirlos a organizaciones benéficas cercanas. Las rondas se realizan con vehículos limpios o poco contaminantes. El proyecto permite así combinar la racionalización del transporte de mercancías y la lucha contra el desperdicio alimentario.
Ciudad de Sceaux: Ganadora en la categoría de bicicletas
La ciudad de Sceaux ha sido recompensada por haber generalizado el derecho de paso en semáforos en rojo para ciclistas, algo inédito en Francia. Esta medida mejora la seguridad, el confort y el tiempo de desplazamiento de los ciclistas, y fomenta el uso de bicicletas para desplazamientos urbanos de corta distancia.
Val de Marne: Ganador en la categoría de Caminar, Espacio Público, Accesibilidad
El departamento de Val de Marne fue recompensado por su programa global de hacer accesibles todas las paradas de autobús de su territorio, independientemente de los gestores de carreteras implicados. Un enfoque que mejora el confort y la accesibilidad del transporte público para los habitantes del departamento.