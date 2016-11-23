Los ganadores de 2016 de los Trofeos de Movilidad

Phenix: Ganador en la categoría de merchandising

La empresa Phenix fue recompensada por la creación de cortocircuitos para el reciclaje de productos no vendidos. Phénix organiza rondas optimizadas entre los distintos supermercados para recoger los productos no vendidos y redistribuirlos a organizaciones benéficas cercanas. Las rondas se realizan con vehículos limpios o poco contaminantes. El proyecto permite así combinar la racionalización del transporte de mercancías y la lucha contra el desperdicio alimentario.