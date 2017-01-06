Proyectos de autobuses T Zen 4 y 5 declarados de utilidad pública
Pasos previos a la declaración de utilidad pública
Las investigaciones públicas para los proyectos T Zen 4 y T Zen 5 tuvieron lugar del 30 de mayo al 4 de julio y del 30 de mayo al 30 de junio de 2016, respectivamente. Durante este periodo, la comisión de investigación T Zen 4 organizó dieciocho sesiones para reunirse con los ciudadanos de los seis municipios a lo largo de la ruta. La comisión de investigación T Zen 5 organizó doce sesiones en los cuatro municipios implicados.
Al finalizar las dos encuestas, los proyectos obtuvieron una opinión favorable de los comités de investigación. En la reunión del Consejo del 5 de octubre de 2016, Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) confirmó el interés general de ambos proyectos.
Los siguientes pasos: estudios para preparar la obra
Se realizarán estudios en profundidad conocidos como "proyecto preliminar" y "proyecto" en consulta con todas las partes interesadas. Permitirán perfeccionar el coste, el calendario de implementación y las características técnicas de los proyectos, e integrarán también las recomendaciones y reservas hechas por las comisiones de investigación.
Los autobuses T Zen 4 Y T Zen 5 para un viaje más fácil y cómodo
El autobús T Zen es un modo de transporte innovador que combina el rendimiento y la calidad del servicio del tranvía con la flexibilidad del autobús: frecuencia, regularidad, prioridad en semáforos, estaciones accesibles y claramente identificables, bien integradas en el entorno urbano.
El autobús T Zen 4 circulará por un carril dedicado de 14 km entre "La Treille" en Viry-Châtillon y la estación de tren-RER Corbeil-Essonnes, con 30 estaciones. Servirá a seis municipios: Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis, Courcouronnes, Évry y Corbeil-Essonnes.
El autobús T Zen 5 circulará por un carril dedicado de 9 km entre el sector de la Bibliothèque François Mitterrand en el distrito 13 de París y el centro de transbordo de Choisy-le-Roi. Dará servicio a 19 estaciones repartidas en cuatro municipios: París (13º), Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine y Choisy-le-Roi.