Proyectos de autobuses T Zen 4 y 5 declarados de utilidad pública

Pasos previos a la declaración de utilidad pública

Las investigaciones públicas para los proyectos T Zen 4 y T Zen 5 tuvieron lugar del 30 de mayo al 4 de julio y del 30 de mayo al 30 de junio de 2016, respectivamente. Durante este periodo, la comisión de investigación T Zen 4 organizó dieciocho sesiones para reunirse con los ciudadanos de los seis municipios a lo largo de la ruta. La comisión de investigación T Zen 5 organizó doce sesiones en los cuatro municipios implicados.

Al finalizar las dos encuestas, los proyectos obtuvieron una opinión favorable de los comités de investigación. En la reunión del Consejo del 5 de octubre de 2016, Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) confirmó el interés general de ambos proyectos.