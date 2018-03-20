[El trabajo avanza] Extensión de la línea 4 del metro hasta Bagneux

El proyecto de un vistazo

Tras una primera ampliación desde Porte d'Orléans hasta la Mairie de Montrouge en 2013, la línea 4 continúa avanzando en los suburbios interiores de París, contribuyendo al desarrollo urbano de nuevos territorios. La ampliación incluye 1,9 km de vía nueva para 2 nuevas estaciones. Permitirá un viaje directo entre Bagneux y el centro de París en menos de 30 minutos. Cuando se ponga en marcha, casi 37.000 pasajeros utilizarán la extensión cada día.

El proyecto está dirigido por Île-de-France Mobilités, que ha confiado la gestión del proyecto a la RATP, el propietario del proyecto. Representa una inversión de 380 millones de euros, financiada por la región de Île-de-France (60%), el Estado (25%) y el departamento de Hauts-de-Seine (15%).

La renovación de los metros que circulan por la línea está financiada por Île-de-France Mobilités (50%) y RATP (50%) por un importe total de 211 millones de euros. La operación de la línea está financiada al 100% por Île-de-France Mobilités.