[El trabajo avanza] Extensión de la línea 4 del metro hasta Bagneux
Valérie Pécresse, presidenta de la Región de Île-de-France y Île-de-France Mobilités, Michel Cadot, prefecto de la región de Île-de-France y París, Patrick Devedjian, presidente del Departamento de Hauts-de-Seine, y Catherine Guillouard, presidenta y directora ejecutiva de la RATP, se reunieron para marcar el final de los trabajos de ingeniería civil en la futura estación de Bagneux. Este es un paso decisivo antes de la puesta en servicio, prevista para mediados de 2021.
La "mayor parte de la obra" se realiza en Bagneux
La ampliación de la línea 4 del metro en Montrouge y Bagneux está en pleno apogeo desde 2015. Las llamadas obras de "ingeniería civil" se completaron en la estación de Bagneux y prácticamente en la estación de Verdun Sud. Consisten en la construcción de la obra estructural: el túnel, los muros, las losas de hormigón que conforman el suelo y los suelos de las futuras estaciones. Tras la finalización de estos trabajos, se puede comenzar el equipamiento y el desarrollo del túnel y las estaciones: tendido de las vías, instalación de señalización, iluminación, pintura, etc. La mayor parte de la actividad tendrá lugar bajo tierra y las molestias para los residentes locales serán menores.
El proyecto de un vistazo
Tras una primera ampliación desde Porte d'Orléans hasta la Mairie de Montrouge en 2013, la línea 4 continúa avanzando en los suburbios interiores de París, contribuyendo al desarrollo urbano de nuevos territorios. La ampliación incluye 1,9 km de vía nueva para 2 nuevas estaciones. Permitirá un viaje directo entre Bagneux y el centro de París en menos de 30 minutos. Cuando se ponga en marcha, casi 37.000 pasajeros utilizarán la extensión cada día.
El proyecto está dirigido por Île-de-France Mobilités, que ha confiado la gestión del proyecto a la RATP, el propietario del proyecto. Representa una inversión de 380 millones de euros, financiada por la región de Île-de-France (60%), el Estado (25%) y el departamento de Hauts-de-Seine (15%).
La renovación de los metros que circulan por la línea está financiada por Île-de-France Mobilités (50%) y RATP (50%) por un importe total de 211 millones de euros. La operación de la línea está financiada al 100% por Île-de-France Mobilités.