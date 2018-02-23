[El trabajo avanza] Extensión del RER E hacia el oeste
La obra de este proyecto de estructuración para la región de Île-de-France está en pleno apogeo. Un repaso a las numerosas obras de desarrollo que se están llevando a cabo a lo largo de toda la línea futura.
El "mayor" del proyecto se está llevando a cabo actualmente en Nanterre y Courbevoie
En primer lugar, en Nanterre se están construyendo dos puentes, así como un paso subterráneo que servirá de enlace con la futura línea 15 del futuro metro automático Grand Paris Express. Este lugar también se utilizará para albergar el almacenamiento de los trenes en funcionamiento. El director del proyecto ofrece una actualización en vídeo:
Al mismo tiempo, se están llevando a cabo varias operaciones en Courbevoie para preparar la llegada de la máquina tuneladora que será responsable de excavar el túnel entre Nanterre y Haussmann – Saint-Lazare. Actualmente se está excavando un pozo de entrada de 38 metros. También está en la agenda un sistema que permita la evacuación del material excavado por mar. Finalmente, bajo el CNIT, se están llevando a cabo trabajos para reconstruir los cimientos del edificio y permitir la construcción de la nueva estación RER E.
Se están llevando a cabo importantes trabajos de modernización en la actual línea J
En el lado de Yvelines, en la línea J en funcionamiento, hay varios proyectos en marcha; en la entrada de la estación de Poissy, los equipos de proyecto trabajan desde septiembre de 2017 en la ampliación del puente ferroviario situado en la rue de la Gare, lo que permitirá añadir una tercera vía para trenes y mejorar el flujo del tráfico ferroviario.
En la estación Aubergenville-Elisabethville se están llevando a cabo trabajos para alargar y elevar los andenes. También se planea reemplazar los actuales refugios para pasajeros por nuevo equipamiento más cómodo.
Finalmente, en París, se está excavando un pozo desde mediados de diciembre de 2017. Permitirá a los trabajadores acceder al túnel futuro. Para evitar la contaminación acústica, se instaló un hangar acústico en febrero.
El proyecto de un vistazo
El proyecto para ampliar el RER E hacia el oeste incluye 14 estaciones, entre ellas un tramo completamente nuevo entre Saint-Lazare y Nanterre – La Folie (con la construcción de 3 nuevas estaciones) y luego la reanudación de las vías de la línea J de Transilien entre Nanterre y Mantes-La-Jolie, que será completamente modernizada para la ocasión. Se implican tres departamentos: París, Hauts-de-Seine y Yvelines.
El proyecto está liderado por Île-de-France Mobilités, que ha confiado la gestión del proyecto a SNCF Mobilités para la operación de los servicios de transporte y a SNCF Réseau para la infraestructura de transporte de la red ferroviaria nacional.
La financiación es proporcionada por 8 socios: el Estado, Île-de-France Mobilités, la Región de Île-de-France, los departamentos de Hauts-de-Seine y Yvelines, París, la Société du Grand Paris y la SNCF, por un importe de 3.800 millones de euros para infraestructuras y 1.800 millones de euros para el material rodante. La operación de la futura línea será financiada al 100% por Île-de-France Mobilités.
Se planifican 55 km de nuevas vías (47 de las cuales han sido renovadas y reurbanizadas). La ampliación del RER E permitirá un trayecto de 40 minutos entre Saint-Lazare y Mantes-la-Jolie. Se esperan cerca de 620.000 pasajeros diarios al inicio del servicio.