[El trabajo avanza] Extensión del RER E hacia el oeste

El proyecto de un vistazo

El proyecto para ampliar el RER E hacia el oeste incluye 14 estaciones, entre ellas un tramo completamente nuevo entre Saint-Lazare y Nanterre – La Folie (con la construcción de 3 nuevas estaciones) y luego la reanudación de las vías de la línea J de Transilien entre Nanterre y Mantes-La-Jolie, que será completamente modernizada para la ocasión. Se implican tres departamentos: París, Hauts-de-Seine y Yvelines.

El proyecto está liderado por Île-de-France Mobilités, que ha confiado la gestión del proyecto a SNCF Mobilités para la operación de los servicios de transporte y a SNCF Réseau para la infraestructura de transporte de la red ferroviaria nacional.

La financiación es proporcionada por 8 socios: el Estado, Île-de-France Mobilités, la Región de Île-de-France, los departamentos de Hauts-de-Seine y Yvelines, París, la Société du Grand Paris y la SNCF, por un importe de 3.800 millones de euros para infraestructuras y 1.800 millones de euros para el material rodante. La operación de la futura línea será financiada al 100% por Île-de-France Mobilités.

Se planifican 55 km de nuevas vías (47 de las cuales han sido renovadas y reurbanizadas). La ampliación del RER E permitirá un trayecto de 40 minutos entre Saint-Lazare y Mantes-la-Jolie. Se esperan cerca de 620.000 pasajeros diarios al inicio del servicio.