La experimentación con lanzaderas autónomas en Île-de-France continúa en Vincennes
Una primera evaluación muy alentadora en La Défense
A principios de año, lanzaderas autónomas cruzaban el puente Charles-de-Gaulle entre la Gare d'Austerlitz y la Gare de Lyon. El resultado: más de 30.000 pasajeros atraídos por esta nueva tecnología en el transcurso de dos meses. Un éxito que ha impulsado a Île-de-France Mobilités a experimentar cada vez más con este nuevo tipo de transporte.
El 29 de junio de 2017, se inauguraron lanzaderas autónomas en la plaza frente a La Défense, para un periodo de pruebas de 6 meses, hasta el 31 de diciembre de 2017. El lugar es ideal para experimentar con los tres vehículos autónomos debido al gran número de peatones en el recinto y a las largas distancias que pueden separar las oficinas del transporte público. Y al igual que en el primer experimento a principios de 2017, los resultados de estos primeros 4 meses son muy buenos, con casi 35.000 pasajeros que se subieron a los transbordadores y pudieron ser transportados gratuitamente en 3 rutas diferentes.
Pero aún más importante, la satisfacción del cliente es total. El 97% de los usuarios estaban muy satisfechos con su viaje y el 89% de los viajeros tendría intención de volver a utilizarlo. Este muy buen feedback incluso ha animado a Île-de-France Mobilités a continuar el experimento durante otros 6 meses. Una continuación de las pruebas que entonces verían a los transbordadores funcionar con total autonomía, es decir, sin agente receptor como había sido hasta ahora: ¡un primer en el mundo!"Funciona y le agrada. Incluso quienes no usan el transbordador no se ven molestos por sus pasajes. Este tipo de vehículo puede responder a la pregunta de la primera o última milla", dice Stéphane Beaudet, vicepresidente de Île-de-France Mobilités y de la región de Île-de-France.
Vincennes, el siguiente paso para los transbordadores autónomos
Con tanto éxito, no es de extrañar que Île-de-France Mobilités quiera ir más allá. Por ello, la RATP, Île-de-France Mobilités y la ciudad de París han decidido experimentar con nuevos autobuses lanzadera autónoma en el este de la capital, entre la estación de metro Château de Vincennes (línea 1) y el Parc Floral (Bois de Vincennes). Dos vehículos sin conductor pero con un atendente circularán a partir del viernes 17 de noviembre de 2017, durante unperiodo de 6meses, de viernes a domingo.
Según Stéphane Beaudet, esto es "un experimento que anticipa una verdadera línea de autobús".
El desafío de los transbordadores autónomos en Île-de-France
Este tipo de vehículo innovador es una de las principales prioridades de desarrollo de Île-de-France Mobilités y se considera el futuro de la movilidad en una región que abarca tanto zonas residenciales y laborales densas como zonas más rurales en los suburbios exteriores. Enriqueciendo la lista de sus modos de transporte con lanzaderas autónomas, Île-de-France Mobilités podrá adaptar su oferta al entorno y ofrecer soluciones de movilidad en las zonas donde se identifique la necesidad. Estos vehículos podrán así resolver el problema de la última milla, haciendo posible ir a donde otros medios de transporte no pueden pasar.
Además, otros experimentos deberían llegar en las próximas semanas con dos nuevos transbordadores autónomos que deberían instalarse en el recinto CEA Paris-Saclay, mientras que algunas pruebas se están considerando en los suburbios exteriores, en campus universitarios u hospitales.