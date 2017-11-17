La experimentación con lanzaderas autónomas en Île-de-France continúa en Vincennes

Una primera evaluación muy alentadora en La Défense

A principios de año, lanzaderas autónomas cruzaban el puente Charles-de-Gaulle entre la Gare d'Austerlitz y la Gare de Lyon. El resultado: más de 30.000 pasajeros atraídos por esta nueva tecnología en el transcurso de dos meses. Un éxito que ha impulsado a Île-de-France Mobilités a experimentar cada vez más con este nuevo tipo de transporte.

El 29 de junio de 2017, se inauguraron lanzaderas autónomas en la plaza frente a La Défense, para un periodo de pruebas de 6 meses, hasta el 31 de diciembre de 2017. El lugar es ideal para experimentar con los tres vehículos autónomos debido al gran número de peatones en el recinto y a las largas distancias que pueden separar las oficinas del transporte público. Y al igual que en el primer experimento a principios de 2017, los resultados de estos primeros 4 meses son muy buenos, con casi 35.000 pasajeros que se subieron a los transbordadores y pudieron ser transportados gratuitamente en 3 rutas diferentes.