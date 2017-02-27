Enlace entre la Gare du Nord y la Gare de l'Est: consulta hasta el 31 de marzo de 2017
Sin embargo, a solo 500 metros de distancia, estas estaciones están mal conectadas entre sí. La red de espacios públicos que conecta ambas estaciones se considera ahora relativamente inadecuada: tráfico de coches pesado, una gran diferencia de nivel entre las estaciones con escaleras que dificultan la movilidad reducida, pasajeros con equipaje, señalización discreta, etc.
Para Valérie Pécresse, presidenta de la Región de Île-de-France y Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF): "La Gare du Nord es la primera estación de Europa, una de las principales puertas de entrada a nuestro territorio. En un contexto post-Brexit, es crucial para nuestra atractividad. Como importante centro de desplazamiento diario de los residentes de Île-de-France, es crucial profundizar la coherencia con la Gare de l'Est y que el conjunto encaje perfectamente, con mejor legibilidad, en la oferta de transporte público. »
Por ello, este proyecto pretende crear un enlace fácil entre las estaciones, pero también crear un conjunto legible, un "centro" de transporte dentro de espacios públicos revalorados.
Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), el Estado, la región de Île-de-France, la ciudad de París y la SNCF invitan a los usuarios de la estación, residentes locales, empleados, asociaciones y todos los interesados a obtener información durante varios momentos destacados.
Citas: 4 encuentros en el campo de 17:00 a 19:30.
- Túnel Château-Landon: martes 7 de marzo
- Rue d'Alsace: jueves, 9 de marzo
- Gare de l'Est: martes, 14 de marzo
- Gare du Nord: martes, 21 de marzo
Una reunión "el proyecto mientras caminamos" con dos horas de visitas el sábado 11 de marzo de 9:30 a 12:00.
Un taller dedicado al desarrollo del enlace peatonal el martes 28 de marzo de 19:00 a 21:00 en el Ayuntamiento del 10º distrito.
Existen otros medios de información y expresión para recoger la opinión de todos: una página web www.nouvelle-liaison-gare-nord-est.fr con un formulario para enviar un aviso y un folleto informativo con una tarjeta T distribuido en los buzones cerca de las dos estaciones y repartido durante el
Figuras clave
- 800.000 pasajeros diarios en las dos estaciones, de los cuales 600.000 hacen conexión
- 500 m entre las dos estaciones
- 4 líneas de metro
- 6 líneas de tren y RER
- 17 líneas de autobús