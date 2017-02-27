Enlace entre la Gare du Nord y la Gare de l'Est: consulta hasta el 31 de marzo de 2017

Sin embargo, a solo 500 metros de distancia, estas estaciones están mal conectadas entre sí. La red de espacios públicos que conecta ambas estaciones se considera ahora relativamente inadecuada: tráfico de coches pesado, una gran diferencia de nivel entre las estaciones con escaleras que dificultan la movilidad reducida, pasajeros con equipaje, señalización discreta, etc.

Para Valérie Pécresse, presidenta de la Región de Île-de-France y Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF): "La Gare du Nord es la primera estación de Europa, una de las principales puertas de entrada a nuestro territorio. En un contexto post-Brexit, es crucial para nuestra atractividad. Como importante centro de desplazamiento diario de los residentes de Île-de-France, es crucial profundizar la coherencia con la Gare de l'Est y que el conjunto encaje perfectamente, con mejor legibilidad, en la oferta de transporte público. »

Por ello, este proyecto pretende crear un enlace fácil entre las estaciones, pero también crear un conjunto legible, un "centro" de transporte dentro de espacios públicos revalorados.

Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), el Estado, la región de Île-de-France, la ciudad de París y la SNCF invitan a los usuarios de la estación, residentes locales, empleados, asociaciones y todos los interesados a obtener información durante varios momentos destacados.