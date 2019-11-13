¿Cansado de comprar entradas para T+? ¡Prueba el nuevo servicio Navigo Liberté + y viaja a la carta!
Infografía: Navigo Liberté + Validar antes, pagar después. Con Navigo Liberté +, evita las colas para conductores autónomos y paga tus trayectos mediante domiciliación bancaria el mes siguiente.
- No hace falta anticipar tus compras
- Conexiones incluidas
- El pago por tus viajes es lo siguiente
- Pase Personalizado
¿Qué es Navigo Liberté +?
Es un servicio que te permite viajar libremente por la red (excepto RER/trenes fuera de París) sin tener que comprar el billete por adelantado. No más colas: te suscribes al servicio, viajas y ya está.
Puedes desplazarte por el siguiente perímetro:
- Líneas de metro;
- Los tramos en París (zona 1) de las líneas RER/tren;
- Líneas de autobús sujetas a un acuerdo con el Syndicat des Transports d'Île-de-France y para las que se aplica la tarifa de Île-de-France;
- Las líneas Orlybus y Roissybus;
- Las líneas de tranvía y Tzen;
- El funicular de Montmartre.
Navigo Liberté + no permite viajar en:
- Línea de tranvía 11 Express;
- Orlyval.
¿Es para mí?
Si vives o trabajas en Île-de-France y de vez en cuando viajas con billetes t+, entonces sí, ¡Navigo Liberté + es para ti!
¿Cuánto me cuesta?
Cada viaje cuesta 1,49 €* y tienes conexiones gratuitas entre el RER o tren en París/metro y el autobús/tranvía (*excluyendo OrlyBus/RoissyBus). ¿Estás pensando en viajar más? Puedes cargar un pase Navigo para todas las zonas (Día, Semana y Mes) en el mismo pase en cualquier momento.
¿Cómo funciona?
Tras suscribirte al servicio Navigo Liberté +, viajas validando tu pase Navigo cada vez que pasas durante tu trayecto. Puedes hacer un seguimiento de tu consumo en tu cuenta.
Cada mes, tus viajes se cuentan y se te cobra el mes siguiente el importe total de tus viajes. ¡Si no viajas, no pagas nada!
Por favor, ten en cuenta: el contrato puede cancelarse en cualquier momento y de forma gratuita.
Para + información:
Ve a navigo.fr/titres/liberte-plus o contacta con agentes de la RATP o SNCF.