¿Cansado de comprar entradas para T+? ¡Prueba el nuevo servicio Navigo Liberté + y viaja a la carta!

Infografía: Navigo Liberté + Validar antes, pagar después. Con Navigo Liberté +, evita las colas para conductores autónomos y paga tus trayectos mediante domiciliación bancaria el mes siguiente.

  • No hace falta anticipar tus compras
  • Conexiones incluidas
  • El pago por tus viajes es lo siguiente
  • Pase Personalizado

¿Qué es Navigo Liberté +?

Es un servicio que te permite viajar libremente por la red (excepto RER/trenes fuera de París) sin tener que comprar el billete por adelantado. No más colas: te suscribes al servicio, viajas y ya está.

Puedes desplazarte por el siguiente perímetro:

  • Líneas de metro;
  • Los tramos en París (zona 1) de las líneas RER/tren;
  • Líneas de autobús sujetas a un acuerdo con el Syndicat des Transports d'Île-de-France y para las que se aplica la tarifa de Île-de-France;
  • Las líneas Orlybus y Roissybus;
  • Las líneas de tranvía y Tzen;
  • El funicular de Montmartre.

Navigo Liberté + no permite viajar en:

  • Línea de tranvía 11 Express;
  • Orlyval.

¿Es para mí?

Si vives o trabajas en Île-de-France y de vez en cuando viajas con billetes t+, entonces sí, ¡Navigo Liberté + es para ti!

¿Cuánto me cuesta?

Cada viaje cuesta 1,49 €* y tienes conexiones gratuitas entre el RER o tren en París/metro y el autobús/tranvía (*excluyendo OrlyBus/RoissyBus). ¿Estás pensando en viajar más? Puedes cargar un pase Navigo para todas las zonas (Día, Semana y Mes) en el mismo pase en cualquier momento.

¿Cómo funciona?

Tras suscribirte al servicio Navigo Liberté +, viajas validando tu pase Navigo cada vez que pasas durante tu trayecto. Puedes hacer un seguimiento de tu consumo en tu cuenta.

Cada mes, tus viajes se cuentan y se te cobra el mes siguiente el importe total de tus viajes. ¡Si no viajas, no pagas nada!

Por favor, ten en cuenta: el contrato puede cancelarse en cualquier momento y de forma gratuita.

Para + información:

Ve a navigo.fr/titres/liberte-plus o contacta con agentes de la RATP o SNCF.