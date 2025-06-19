Nuestros lugares favoritos (y gratuitos) en la naturaleza para refrescarse en Île-de-France
En París (75)
París, como todas las grandes ciudades, concentra islas de calor. Pero la ciudad se está adaptando y los espacios de frescura se multiplican. Mientras esperan que abran los lugares de baño en el Sena y el Bassin de la Villette, del 5 de julio al 31 de agosto, recomendamos que vayas a refrescarte tumbado en la hierba, bajo un árbol centenario, en uno de los grandes parques de la ciudad: Parc Monceau, Parc Montsouris, Parc des Buttes Chaumont, Parc de Bercy o incluso el muy bonito y poco conocido Parc du Butte du Chapeau Rouge, Bois de Boulogne o Vincennes... ¡La elección es enorme!
En Seine-et-Marne (77)
En este departamento verde y azul, entre el bosque de Fontainebleau, Sena y Marne, hay muchas opciones para la frescura. Revelamos nuestros mejores planes contra la ola de calor.
Entre la playa y el bosque en Bois-le-Roi
En la línea R, la isla de ocio de Bois-le-Roi ofrece una playa gratuita, entre las orillas del Sena y el bosque de Fontainebleau. ¿Natación, grandes jardines, juegos infantiles y un paseo por el bosque, a solo un paso de la estación de tren de Bois-le-Roi? ¡Vamos a por ello!
Línea R, estación Bois-le-Roi
Toma el aire fresco, con los pies en el Loing
Cada verano, locales y visitantes acuden en masa para disfrutar del magnífico paisaje de Moret-sur-Loing, una encantadora ciudad medieval, y sus orillas cubiertas de hierba que descienden suavemente hacia las aguas vivas del Loing. Quítate los zapatos, disfruta de la frescura del agua. Una alegría.
Línea R, estación de Moret - Veneux-les-Sablons
Pasea por el Canal de l'Ourcq
Salta a la P hacia Crouy-sur-Ourcq. En cuanto te vas, el campo y este bonito castillo medieval que te recibe. A pocos metros más abajo, el Canal de l'Ourcq te espera para un largo paseo junto al agua, bajo el follaje de los enormes árboles que lo bordean.
Línea P, estación Crouy-sur-Ourcq
En los Yvelines (78)
Estanques reales en la línea N
Toma la línea N hacia Perray-en-Yvelines, dirección: Les Étangs de Hollande. Antiguos embalses destinados a abastecer las fuentes del Palacio de Versalles, estos estanques son ahora un lugar idílico para caminar (y nadar), en el borde del magnífico bosque de Rambouillet. Y si te apetece, sube por los estanques —desde el estanque Saint-Hubert hasta el Grand Étang de Hollande, donde se encuentra el centro de ocio, con su zona de baño completamente libre! Un largo paseo lleno de frescura y sombra.
Línea N, estación Perray-en-Yvelines
Un poco de ambiente festivo en Conflans-Sainte-Honorine
¿Has oído hablar de Conflans-Sainte-Honorine? Situada en la confluencia de dos ríos, el Sena y el Oise, es la capital del transporte fluvial interior (transporte fluvial en barcaza). Los barqueros tienen una capilla (¡en una barcaza!) e incluso un internado para sus hijos.
Conflans tiene mucho que ofrecer al visitante en busca de frescura: un castillo medieval, acantilados de tiza y orillas del Sena bellamente ajardinadas: grandes terrazas, tumbonas a la orilla del agua. También sirve de pretexto para un hermoso paseo sombreado junto al agua, junto a las históricas barcazas y barcos que están amarrados allí.
RER A, líneas L y J, estación Conflans-Fin d'Oise
En Essonne (91)
Sueños de frescura en Chamarande
En el corazón de la Essonne, ve a refrescarte en el parque del Château de Chamarande. Parte de una zona natural excepcional – el bosque del Belvedere y el valle de Juine, el Domaine ofrece multitud de paisajes para olvidar el calor durante un rato. Riberas del Juine, bosque sombrío y jardines de recreo: 98 hectáreas para respirar bajo la ola de calor.
RER C, estación de Chamarande
En los Hauts-de-Seine (92)
El Parc de l'île Saint-Germain
Imagina: estás paseando por una isla tranquila, donde grandes céspedes siguen pequeños jardines temáticos íntimos. Aquí y allá, restaurantes y parques infantiles interrumpen el paseo. En general: el Sena. Estás en una burbuja de calma y frescura, y sin embargo estás en los Hauts-de-Seine, entre Issy-les-Moulineaux y Boulogne-Billancourt, a solo un viaje en metro.
Línea 12 del metro, estación de Mairie d'Issy, o RERC, estación Issy-Val de Seine
En Seine-Saint-Denis (93)
Juegos acuáticos en el Parque Departamental Georges Valbon
El Parque Departamental Georges Valbon es el parque más grande de la región de Île-de-France clasificado como Natura 2000, con su lago y sus 400 hectáreas de praderas y céspedes. ¡Y en verano, juega la carta acuática al máximo! Tumbonas de madera con vistas al lago, cascada, chorros de agua pero también puestos de refrescos, grandes jardines y parques infantiles: ven a sentarte fresco durante el día, es totalmente exótico, en pleno corazón de Seine-Saint-Denis.
Tranvía T11, estación Stains - La Cerisaie, o autobús 249, estación Centre des Essences
En el Val-de-Marne (94)
A la sombra de las guinguettes
¿Qué sería el Val-de-Marne sin sus bucólicas orillas del Marne, salpicadas de legendarias guinguettes? Cuando te apetezca frescura, súbete al RER, hacia Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont o Saint-Maur des Fossés para disfrutar de una passeggiata a la sombra junto al agua.
Las estaciones RER A, Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont o Saint-Maur des Fossés
En el Val-d'Oise (95)
Romanticismo y frescura en Auvers-sur-Oise
¡Tome asiento en la línea H, dirección: orillas del Oise! Primera parada: Auvers-sur-Oise. La ciudad, famosa por haber acogido al brillante pintor Vincent Van Gogh en sus últimas semanas, tiene mucho que ofrecer a los viajeros en busca de frescura. Desde las orillas del Oise (con una bonita guinguette), hasta los senderos del bosque, pasando por el parque del Château d'Auvers y las bonitas calles floridas: ¡un cambio de escenario y sombra garantizados!
Puedes ir directamente a Auvers en tren, con un transbordo en Valmondois. O añade un poco más de paseo haciendo una parada en Méry-sur-Oise. Hacia Auvers, el sendero baja recto y en el camino te encontrarás con el castillo de Méry y su magnífico parque (echa un vistazo alrededor).
Línea H - estación Auvers-sur-Oise o estación Méry-sur-Oise
La Dolce Vita en L'Isle-Adam
Un poco más adelante en la línea H, la encantadora ciudad de L'Isle-Adam tiene mucho que ofrecer a los habitantes de la ciudad en busca de frescura. Situado a orillas del Oise, el pequeño pueblo despliega cafés al aire libre y jardines que descienden suavemente hasta las frescas aguas del río. Buscando más frescura: hay pedales disponibles para alquilar. Y para un día como en la playa, la acertadamente llamada Plage de l'Isle-Adam ofrece su atmósfera muy Belle Époque a quienes sueñan con nadar (la piscina es magnífica) y con la ociosidad. Ten cuidado, es de pago (pero gratis para niños menores de 5 años).
Línea H - estación L'Isle-Adam