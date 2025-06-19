Nuestros lugares favoritos (y gratuitos) en la naturaleza para refrescarse en Île-de-France

Entre la playa y el bosque en Bois-le-Roi

En la línea R, la isla de ocio de Bois-le-Roi ofrece una playa gratuita, entre las orillas del Sena y el bosque de Fontainebleau. ¿Natación, grandes jardines, juegos infantiles y un paseo por el bosque, a solo un paso de la estación de tren de Bois-le-Roi? ¡Vamos a por ello!

Línea R, estación Bois-le-Roi

Toma el aire fresco, con los pies en el Loing

Cada verano, locales y visitantes acuden en masa para disfrutar del magnífico paisaje de Moret-sur-Loing, una encantadora ciudad medieval, y sus orillas cubiertas de hierba que descienden suavemente hacia las aguas vivas del Loing. Quítate los zapatos, disfruta de la frescura del agua. Una alegría.

Línea R, estación de Moret - Veneux-les-Sablons