Línea 15: llega un primer tren del futuro metro al centro de operaciones de Champigny

Los próximos pasos para la línea 15 del metro

Tras el primer convoy el 19 de junio, un segundo, programado para el 3 de julio, llevará otros coches directamente al CEM en Champigny, donde los trenes se ensamblarán a principios de julio, antes del inicio de las pruebas.

Mediados de julio: comienzan las pruebas estáticas para la línea 15 del metro

¿Cuál es el propósito de estas pruebas? Las pruebas estáticas son pruebas realizadas sin poner en marcha el tren. Permiten comprobar el funcionamiento general adecuado y realizar cualquier ajuste antes de pasar a pruebas dinámicas.

Noviembre de 2023: ¡luz verde para pruebas dinámicas!

En noviembre, es el turno de comenzar las pruebas dinámicas. Estas pruebas permitirán poner a prueba el equipo en circulación en circuito cerrado. Seguridad, frenada, aceleración o equipos de confort como el aire acondicionado, todo se revisa.

Horizonte 2025 y 2030: puesta en servicio de la línea 15

En 2025, el eje sur que conectará será el primero en ser puesto en servicio. En 2030, será el turno de los ejes Este y Oeste de dar la bienvenida a los primeros pasajeros.

Un proyecto ambicioso que, tras la puesta en marcha de los dos ejes, formará una circunvalación de 75 km que dará servicio a 22 municipios de París.