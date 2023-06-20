Línea 15: llega un primer tren del futuro metro al centro de operaciones de Champigny
El proyecto de la línea 15 del metro está dividido en tres ejes. Un ejeoriental que conectará Saint-Denis Pleyel con Champigny-sur-Marne, uneje sur que conectará el Pont de Sèvres con Noisy-Champs y un eje occidental que conectará Saint-Denis Pleyel con el Pont de Sèvres.
Línea insignia en la construcción del transporte público del futuro emprenda por Île-de-France Mobilités y sus socios, su objetivo es crear una nueva circunvalación al aire libre alrededor de París que facilite los desplazamientos y reduzca el tiempo de desplazamiento para los habitantes de los 22 municipios atendidos, reduciendo la congestión del transporte actual.
El 20 de junio, el primer tren sale de la fábrica de Alstom hacia el centro de operaciones de Champigny
Tras la construcción de los trenes y una serie de pruebas iniciales realizadas por el fabricante, el martes 20 de junio, ¡el metro 15 alcanzará un nuevo hito!
Un primer convoy de seis coches (que, una vez reunidos, formarán un tren capaz de acomodar hasta 1.000 pasajeros). desde las plantas de construcción de Alstom en Valencienne hasta Champigny y el Centro de Operaciones de Equipos (CEM), donde se ensamblarán antes de comenzar una nueva serie de pruebas.
¡Este primer convoy llegará a su destino dos días después de su partida, el 21 de junio!
Las nuevas líneas de metro 15, 16 y 17: en pocas palabras
Financiado al 100% por Île-de-France Mobilités, estos nuevos metros que equiparán la línea 15, pero también las líneas 16 y 17, anuncian el futuro del transporte público en la región de Île-de-France con una accesibilidad, comodidad y seguridad cada vez mayores a bordo.
Haz las presentaciones:
- + espaciosas: vagones con 3 o 6 trenes ensanchados para facilitar la circulación y mejorar el confort de los pasajeros,
- + eficiente : 100% automático, el tráfico es más rápido y frecuente,
- + accesible : 100% accesible, está adaptado para personas con discapacidad, personas con movilidad reducida y sillas de ruedas con acceso nivelado entre el andén y el tren y 2 zonas reservadas para sillas de ruedas por tren,
- + cómodos : aire acondicionado y calefacción que se adaptan a la temperatura del tren, iluminación que se puede cambiar según la hora del día y pantallas de información en tiempo real,
- + conectado: Enchufes USB en cada coche, para trabajar o cargar tus dispositivos electrónicos,
- + seguro : sistemas de videovigilancia a bordo,
- + ecológico : además de ser 100% eléctrico, la tecnología de frenado del metro permite recuperar energía y reducir las emisiones de partículas,
- + Inteligente : gracias a un sistema de diagnóstico a bordo que envía información a los equipos de mantenimiento en tiempo real.
Los próximos pasos para la línea 15 del metro
Tras el primer convoy el 19 de junio, un segundo, programado para el 3 de julio, llevará otros coches directamente al CEM en Champigny, donde los trenes se ensamblarán a principios de julio, antes del inicio de las pruebas.
Mediados de julio: comienzan las pruebas estáticas para la línea 15 del metro
¿Cuál es el propósito de estas pruebas? Las pruebas estáticas son pruebas realizadas sin poner en marcha el tren. Permiten comprobar el funcionamiento general adecuado y realizar cualquier ajuste antes de pasar a pruebas dinámicas.
Noviembre de 2023: ¡luz verde para pruebas dinámicas!
En noviembre, es el turno de comenzar las pruebas dinámicas. Estas pruebas permitirán poner a prueba el equipo en circulación en circuito cerrado. Seguridad, frenada, aceleración o equipos de confort como el aire acondicionado, todo se revisa.
Horizonte 2025 y 2030: puesta en servicio de la línea 15
En 2025, el eje sur que conectará será el primero en ser puesto en servicio. En 2030, será el turno de los ejes Este y Oeste de dar la bienvenida a los primeros pasajeros.
Un proyecto ambicioso que, tras la puesta en marcha de los dos ejes, formará una circunvalación de 75 km que dará servicio a 22 municipios de París.