Línea 6: El metro con vistas, completamente revisado y mejorado

Este trabajo a gran escala garantizará un mejor servicio para todos los pasajeros.

La línea 6 contará con trenes más modernos, espaciosos y luminosos. Gracias al nuevo sistema de control, la regularidad del tráfico mejorará, especialmente en las horas punta. Los desplazamientos diarios serán más suaves y agradables.

Los trenes también se beneficiarán de otros avances significativos, como la protección por vídeo, la apertura automática de puertas, un solo tren o anuncios automáticos de audio. La línea 6 también será más eficiente energéticamente en el futuro.

Haz clic en la imagen para ver el folleto: