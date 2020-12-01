Línea 6: El metro con vistas, completamente revisado y mejorado
Estos son los puntos clave de la renovación de los trenes en la línea 6:
- Más comodidad para los pasajeros con trenes más nuevos y mejor equipados a partir de 2021
- Mejora de la calidad del servicio y fiabilidad: modernización y renovación de los andenes, el sistema de control y el equipamiento utilizado para el mantenimiento de los trenes
- A partir de 2021, trenes más nuevos y mejor equipados circularán por una de las líneas históricas de la capital, con sus características vistas. Para acomodarlos, se revisarán los principales equipos e infraestructuras: los muelles, la señalización, el sistema de control y el equipo de mantenimiento.
Este trabajo a gran escala garantizará un mejor servicio para todos los pasajeros.
La línea 6 contará con trenes más modernos, espaciosos y luminosos. Gracias al nuevo sistema de control, la regularidad del tráfico mejorará, especialmente en las horas punta. Los desplazamientos diarios serán más suaves y agradables.
Los trenes también se beneficiarán de otros avances significativos, como la protección por vídeo, la apertura automática de puertas, un solo tren o anuncios automáticos de audio. La línea 6 también será más eficiente energéticamente en el futuro.
Haz clic en la imagen para ver el folleto:
La modernización de la línea 6 y la renovación del viaducto. El metro con vistas, completamente renovado. RATP, Île-de-France Mobilités