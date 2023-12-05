RER C: la rama Massy Palaiseau - Versailles Chantiers se convierte en la línea V

Línea V, ¿qué cambia?

Al oeste de la línea C del RER, la rama Massy Palaiseau - Versalles Chantiers conecta Massy con Versalles en siete estaciones (Versailles Chantiers, Petit Jouy les Loges, Jouy-en-Josas, Vauboyen, Bièvres, Igny y Massy Palaiseau).

Las siete estaciones de la línea ya no son atendidas por los trenes lanzadera RER C, sino por cuatro trenes de dos pisos, dedicados exclusivamente a la ruta Massy Palaiseau-Versailles Chantiers, la nueva línea V.

Una solución que permita que la línea, muy popular entre los residentes de Île-de-France, ya no se vea afectada por los incidentes operativos que afectan al resto del RER C.