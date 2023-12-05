RER C: la rama Massy Palaiseau - Versailles Chantiers se convierte en la línea V
Para mejorar las condiciones de viaje y el tráfico entre las zonas de negocios y empleo de Massy y Versalles, el tramo Massy Palaiseau - Versailles Chantiers de la línea RER C se está independizando y hoy en día pasa a ser la línea V. ¿Lo explicamos?
Línea V, ¿qué cambia?
Al oeste de la línea C del RER, la rama Massy Palaiseau - Versalles Chantiers conecta Massy con Versalles en siete estaciones (Versailles Chantiers, Petit Jouy les Loges, Jouy-en-Josas, Vauboyen, Bièvres, Igny y Massy Palaiseau).
Las siete estaciones de la línea ya no son atendidas por los trenes lanzadera RER C, sino por cuatro trenes de dos pisos, dedicados exclusivamente a la ruta Massy Palaiseau-Versailles Chantiers, la nueva línea V.
Una solución que permita que la línea, muy popular entre los residentes de Île-de-France, ya no se vea afectada por los incidentes operativos que afectan al resto del RER C.
Línea V, en la práctica
En la práctica, nada cambia, o casi nada. Aún puedes tomar tu tren por las mismas vías (vía 1 en Massy y vía J en Versalles) y validar con el mismo billete.
Lo que está cambiando son las prestaciones y los servicios en la línea, que están más adaptados a las necesidades de los pasajeros:
- Un viaje de 20 minutos entre Massy Palaiseau y Versalles Chantiers,
- Un tren cada 15 minutos en hora punta, en comparación con uno cada 30 minutos hoy (de 6:30 a 10 a.m. y de 4:30 p.m. a 10:15 p.m.).
- 1 tren adicional por la noche, en Versailles Chantiers, a las 23:15,
- Primer tren a las 5:15 a.m. hacia Versalles Chantiers y a las 6 a.m. a Massy Palaiseau,
- Una nueva conexión con el tranvía T12, que conecta Massy con Évry-Courcouronnes por la vía B en la estación Massy Palaiseau,
- Se aceptan bicicletas en el tren todo el día
- Se instalarán información y fotografías de los sitios culturales y patrimoniales del valle de Bièvres (atravesados por la rama) en las siete estaciones y en los autobuses lanzadera para invitar a los viajeros a descubrir los alrededores.
La línea V se unirá a la web y la aplicación de Île-de-France Mobilités a partir del 15 de diciembre de 2024, para dar tiempo a todos los residentes de Île-de-France a informarse sobre el cambio de nombre.
Novedades en la línea RER C
El T12 da servicio a 4 estaciones RER C
El tranvía T12 pasa por cuatro estaciones (Longjumeau, Chilly-Mazarin, Gravigny-Balizy y Petit-Vaux) que anteriormente solo estaban atendidas por la RER C. ¿El objetivo? Alivia la congestión en la línea y ahorra tiempo a los pasajeros con un viaje más rápido y cómodo.
El nuevo metro 15 sur pasa por Les Ardoines
A finales de 2025, el nuevo metro 15 sur dará servicio a la estación Ardoines en su ruta entre Pont de Sèvres y Noisy - Champ, ofreciendo posibles nuevas rutas a los residentes de Île-de-France.
Un servicio reforzado para el Valle de Orge
El servicio al valle de Orge se reforzará gracias a la próxima introducción de trenes adicionales.