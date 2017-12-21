Las líneas de autobús 115 y 126 son ahora eléctricas.
Vehículos 100% limpios en zonas densas para 2025 y 2029 en toda la flota de Île-de-France, que representan 9.500 autocares y autobuses, tal es el objetivo de Île-de-France Mobilités. Por tanto, el desarrollo y la implementación gradual de autobuses eléctricos y de biogás son esenciales para la exitosa finalización de este proyecto.
Tras los 23 autobuses de la línea 341 (Charles de Gaulle-Etoile / Porte de Clignancourt), ahora le toca a la línea 115 (Porte des Lilas / Château de Vincennes) y a sus 115.000 pasajeros descubrir estos nuevos autobuses eléctricos diseñados por Bolloré y con los nuevos colores de Île-de-France Mobilités. Por esta línea circularán 10 autobuses eléctricos.
La línea 126 (Parc de St-Cloud / Porte d'Orléans) también se ve afectada por este transporte limpio y silencioso, con la llegada de 10 autobuses nuevos desde el primer trimestre de 2018.
Esta nueva tecnología mejorará la comodidad de los pasajeros. Menos ruidosos, además están equipados con un nuevo tipo de calefacción, que funciona con energía eléctrica.
Ya se han designado otras líneas para acomodar estos vehículos limpios:
- La Línea 1 de la red R'Bus en Argenteuil, ya equipada con 4 autobuses eléctricos (Ebusco) y que debería recibir 4 nuevos en el transcurso de 2018
- Línea 23 de la red de Versalles, que estará equipada con el autobús APTIS del Grupo Alstom
- La línea 72 circula por París (Parc de Saint-Cloud / Hôtel de Ville), que se beneficiará de 5 autobuses azules a partir de 2018