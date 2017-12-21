Las líneas de autobús 115 y 126 son ahora eléctricas.

Vehículos 100% limpios en zonas densas para 2025 y 2029 en toda la flota de Île-de-France, que representan 9.500 autocares y autobuses, tal es el objetivo de Île-de-France Mobilités. Por tanto, el desarrollo y la implementación gradual de autobuses eléctricos y de biogás son esenciales para la exitosa finalización de este proyecto.

Tras los 23 autobuses de la línea 341 (Charles de Gaulle-Etoile / Porte de Clignancourt), ahora le toca a la línea 115 (Porte des Lilas / Château de Vincennes) y a sus 115.000 pasajeros descubrir estos nuevos autobuses eléctricos diseñados por Bolloré y con los nuevos colores de Île-de-France Mobilités. Por esta línea circularán 10 autobuses eléctricos.