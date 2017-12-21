¡Las líneas de autobús 115 y 126 van a la electricidad!

Para alcanzar estos ambiciosos objetivos, Île-de-France Mobilités y RATP continúan desplegando autobuses eléctricos y de biogás, convirtiendo a la región de Île-de-France en una referencia mundial en transporte público por carretera de muy bajo carbono.

Tras equipar completamente los 23 vehículos de la línea 341 (Charles de Gaulle-Etoile / Porte de Clignancourt) con propulsión eléctrica, ahora es el turno de los 15.000 pasajeros diarios de la línea 115 de descubrir estos autobuses limpios y silenciosos, diseñados por el Grupo Bolloré y con los nuevos colores de Île-de-France Mobilités.

10 nuevos autobuses eléctricos circularán por esta línea, que da servicio a parte de Seine-Saint Denis entre Porte des Lilas y Château de Vincennes. Estos autobuses, a la vanguardia de la innovación en propulsión eléctrica, pueden recargarse en la terminal con un enchufe eléctrico estandarizado.

Otros 10 también entrarán en servicio en la línea 126 (Parc de St Cloud / Porte d'Orléans) en el primer trimestre de 2018. Estos autobuses eléctricos de la línea 126 estarán equipados con un sistema de carga parcial en la terminal mediante un pantógrafo invertido (un dispositivo articulado que desciende desde un mástil para suministrar al autobús a la altura de su techo).

Estas nuevas tecnologías ofrecen a los autobuses eléctricos una mayor autonomía. La carga de las baterías al final de la línea se suma así a la carga nocturna al aparcar en el depósito.

Para Île-de-France Mobilités y RATP, el objetivo sigue siendo probar diferentes tecnologías a gran escala para tomar las decisiones de vehículos más adecuadas, económicas y ecológicas según la tipología de cada línea. Esto permitirá dominar todas las tecnologías (carga lenta en depósitos de autobuses, carga parcial en la terminal mediante vaso o pantógrafo, etc.) al ofrecer así un rango completo de posibilidades.

Para la comodidad de los pasajeros, estos autobuses están equipados con un nuevo tipo de calefacción que funciona con la energía eléctrica del vehículo, mientras que hasta ahora la calefacción de los autobuses eléctricos era térmica y funcionaba con un combustible sintético derivado del gas natural, GTL.

Pronto tres nuevas líneas darán la bienvenida a vehículos eléctricos:

La línea 1 de la red R'Bus en Argenteuil ya está equipada con 4 autobuses eléctricos (Ebusco) y está previsto que reciban 4 nuevos en el transcurso de 2018

La línea 23 de la red de Versalles estará equipada con el autobús APTIS del grupo Alstom

La línea 72 en París (Parc de Saint-Cloud / Hôtel de Ville) se beneficiará de 5 autobuses azules a partir de 2018.

A principios de 2018, la RATP lanzará convocatorias de licitación a petición de Île-de-France Mobilités, para un despliegue más amplio de autobuses eléctricos y de biogás en las líneas operadas por la RATP.

