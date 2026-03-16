Desde el lunes 16 de marzo de 2026, las líneas que sirven a la meseta de Saclay han sido modificadas.
El trabajo que se realiza en el sector requiere cambios en las rutas y puntos de parada que se sirven.
Cristo de Saclay
Las obras de desarrollo del centro multimodal de intercambio Christ de Saclay han comenzado bajo la gestión del proyecto de la Comunidad Urbana Paris-Saclay.
Su objetivo es construir el nuevo terminal de autobuses con 19 atraques que permitirá las líneas de autobús que terminan o pasan por Christ de Saclay, la futura estación de la línea 18 del metro.
También habrá 150 plazas para bicicletas, un gran espacio verde y una zona de deseo.
Durante estos trabajos, se moverán las paradas de las líneas 4606, 4609 y 4610 .
Las terminales de las líneas 4606, 4609 y 4610 en Christ de Saclay dejarán pasajeros en la entrada de la actual estación de autobuses.
La reanudación se llevará a cabo en la nueva carretera lineal de la RD306, en el lado oeste.
La línea 4609, en dirección a Jouy-en-Josas y Campus HEC, servirá como nueva parada en la RD306, en el lado este.
La ubicación de las paradas está especificada en el mapa de abajo y debería ser efectiva hasta el verano.
Intercambio Paris-Saclay University - Corbeville
Situado en la intersección entre Saclay y Orsay, el enlace nº 9 de Corbeville es un enlace esencial en la red vial del Plateau de Saclay.
Actualmente limitada a 2×1 vías, ya no satisface las crecientes necesidades de un territorio en rápida expansión, especialmente con la llegada de la futura línea 18. El futuro desarrollo, llevado a cabo por el Établissement Public d'Aménagement du Plateau de Saclay (EPAPS), ofrecerá dos carriles y dos nuevas estructuras de ingeniería, promoviendo un tráfico más fluido.
Las obras, que comenzaron a finales de 2025, durarán hasta principios de 2028 y tienen un fuerte impacto en el tráfico de la zona. Ya, la N118 ha sido limitada a 70 km/h, el carril lento en dirección a París ha sido eliminado y el enlace en el lado de Polytechnique ha sido modificado en su geometría (eliminación de la rotonda).
Estos diversos ajustes tienen repercusiones en las líneas de autobús.
A fecha de 16 de marzo de 2026, lo que está cambiando:
- apertura de un nuevo tramo de la rue de Versailles, que se convierte en el principal acceso a la meseta
- tráfico modificado en la zona y acceso más restringido entre Moulon y Corbeville
Como resultado, las rutas y puntos de parada de las líneas 4606, 4607, 4609, 4659, 9105 y 9108 se modifican.
La posición de los registros se especifica en el mapa de abajo.
Las líneas 4606 y 9105 darán servicio a nuevas paradas situadas en el sitio dedicado, en el lado de la N118.
Las líneas 4609 y 4659 continúan sirviendo a los andenes situados frente a la estación de metro 18.
La línea 4607 ha tenido su terminal modificado debido a la eliminación de la rotonda de Corbeville.
La línea 9108 mantiene sus andenes habituales por el momento.
Pedimos disculpas de antemano por las molestias causadas y los posibles retrasos en las líneas, dado el cambio en el tráfico.