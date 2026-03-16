Intercambio Paris-Saclay University - Corbeville

Situado en la intersección entre Saclay y Orsay, el enlace nº 9 de Corbeville es un enlace esencial en la red vial del Plateau de Saclay.

Actualmente limitada a 2×1 vías, ya no satisface las crecientes necesidades de un territorio en rápida expansión, especialmente con la llegada de la futura línea 18. El futuro desarrollo, llevado a cabo por el Établissement Public d'Aménagement du Plateau de Saclay (EPAPS), ofrecerá dos carriles y dos nuevas estructuras de ingeniería, promoviendo un tráfico más fluido.

Las obras, que comenzaron a finales de 2025, durarán hasta principios de 2028 y tienen un fuerte impacto en el tráfico de la zona. Ya, la N118 ha sido limitada a 70 km/h, el carril lento en dirección a París ha sido eliminado y el enlace en el lado de Polytechnique ha sido modificado en su geometría (eliminación de la rotonda).

Estos diversos ajustes tienen repercusiones en las líneas de autobús.