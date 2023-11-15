Tu red de autobuses en la zona de Paris Saclay se une a Emmaus Les Ulis para la 14ª edición.

Se está organizando una colección de juguetes del 18 al 29 de noviembre de 2023 en varios municipios.

Encuentra el programa de esta operación a continuación;

Sábado, 18 de noviembre:

- Place de la Liberté en Les Ulis de 10 a.m. a 13:00

- Gimnasio Saint-Exupéry en Villebon sur Yvette de 15:30 a 18:00

Lunes, 20 de noviembre:

- Place de l'Union Européenne en Massy de 15:00 a 18:30

Martes, 21 de noviembre:

- La escuela Bourg en Saclay, de 16:30 a 18:00

Miércoles, 22 de noviembre:

- Plaza del Mercado - Chevry en Gif sur Yvette de 10:30 a 13:00

- Conservatorio Erik Satie en Villebon sur Yvette de 17:00 a 19:00

Jueves, 23 de noviembre:

- The 4 Corners School en Bures sur Yvette de 11 a.m. a 13:30 p.m.

- La plaza del mercado - Vallée en Gif sur Yvette de 17:30 a 19:00

Viernes, 24 de noviembre:

- Place de la mairie en Epinay sur Orge de 10:30 a 12:30 pm

- Frente al ayuntamiento de Orsay de 16:00 a 19:00.

Sábado, 25 de noviembre:

- La casa grande - parque en Bures sur Yvette de 10 a 13 h

- Place de la Victoire en Palaiseau de 16:00 a 19:00

Martes, 28 de noviembre:

- Place de la mairie en Saint-Aubin de 16:15 a 18:30

Miércoles, 29 de noviembre:

- Place Bretten en Longjumeau de 10:30 a.m. a 13:00 p.m.

- Frente al grupo escolar en Villiers le Bâcle de 16:00 a 18:30 horas.