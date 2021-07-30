Complementario a las líneas de autobús normales: tras reservar tu viaje, un vehículo te recoge en una parada cercana y te deja en un punto de interés en el territorio que elijas. Entonces puedes hacer el viaje en la dirección opuesta. El servicio opera de 9 a.m. a 5 p.m., de lunes a sábado, excluyendo festivos

Puedes inscribirte y reservar tu atracción en una de las siguientes 3 plataformas:

En la aplicación móvil "TàD Île-de-France Mobilités"

En la plataforma regional dedicada a DRT (tad.idfmobilites.fr)

Por teléfono, a través del centro regional T&D de Île-de-France Mobilités de lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00, el 09.70.80.96.63.

Gracias a los nuevos precios en vigor, el TàD está abierto a todos : para usarlo, ¡con tu habitual billete de transporte regional es suficiente! (Navigo Pass, Imagine R Card, T+ Ticket, etc.)

Finalmente, el servicio se extiende a 38 municipios.

Es posible reservar con un mes de antelación y hasta una hora antes de la salida.

Encontrarás toda la información sobre este servicio en el documento que aparece a continuación.

¡Nos vemos pronto en nuestros vehículos Mantois T&D!