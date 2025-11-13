Noticias similares

¡Novedad para viajeros nocturnos!

Para mejorar el servicio a la región y facilitar el viaje entre Arpajon y Paris Châtelet, la línea N123 da ahora servicio a tres nuevas paradas :

📍El Jubileo (Linas)

📍Pont des Belles Dames (Montlhéry)

📍Route de Massy – Les Champarts (Chilly-Mazarin)

La línea N123 circula toda la semana de 23:40 a 4:20 a.m., con una salida cada hora en ambas direcciones.

¿Por qué estas nuevas paradas?

Este desarrollo responde al deseo de mejorar la comodidad de los usuarios ofreciendo un mejor servicio a las zonas residenciales y laborales.

La línea N123 se vuelve más cómoda para tus viajes nocturnos, ya sea para el trabajo o para volver de las noches.