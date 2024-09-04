Noticias similares

Este año, vuestros autobuses y tranvías en la zona de Bièvre lanzan la tercera operación de "Autobús de Navidad" del 6 al 11 de diciembre, en las localidades de Antony y Le Plessis-Robinson. Se tratará de recoger nuevos juguetes o juguetes en muy buen estado que luego serán entregados a los Restos de Coeur a partir del 12 de diciembre.

Encuentra el Autobús de Navidad especialmente decorado para la ocasión:

Los días 6, 7, 9 y 10 de diciembre de 10:00 a 16:00 en el supermercado Auchan Antony – Pascal , situado en el 134 de la Rue Pascal en Antony

El 11 de diciembre de 14:00 a 17:00 en el Mercado de Navidad Plessis-Robinson, en la losa del mercado Plessis-Robinson

¡Juntos, vamos a recoger juguetes nuevos o juguetes en muy buen estado (nada de peluches) para niños.

¡Contamos contigo!