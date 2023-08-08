Mapa de las líneas escolares en Villebon Sur Yvette
Las rutas y paradas de tus líneas S1 – S2 – S3 – S4 están evolucionando, a continuación puedes encontrar los cambios a tener en cuenta;
- Las paradas "MJC Boby Lapointe" y "Les Foulons" serán atendidas por las líneas S1 y S2
- La parada "Ecoles La Roche" será servida por las líneas S1, S2 y S3 (conexión también con la línea 19)
- La parada "Rue du Viaduc" ya no será servida por la línea S1, sino por la línea S2 (que también conecta con la línea 19)
- La parada "Henri Dunant" ya no será servida por las líneas S1 y S3, sino por la línea S2
- La parada "Gare de Palaiseau Villebon" será servida por la línea S2 (en la misma ubicación que la línea 14)
- El Jules Verne College ya no estará atendido por las líneas S1 y S2, los estudiantes de secundaria tendrán que consultar la parada "MJC Boby Lapointe"
- La parada "Moulin de la Planche" queda cancelada
Le invitamos a consultar el folleto de horarios haciendo clic en el botón de abajo
No te preocupes, tus horarios no han cambiado respecto al año pasado :)