A bordo de nuestros autobuses, los encuentros hermosos nunca están lejos

Cada día, nuestras líneas transportan más que pasajeros: cuentan historias.

Miradas cómplices, saludos intercambiados de forma mecánica, discusiones que surgen en torno al tiempo caprichoso o un viaje compartido. En el movimiento de la vida cotidiana, nuestros autobuses a veces se convierten en escena de pequeños paréntesis humanos, esos que calientan el día.

Este Día de San Valentín, queríamos celebrar precisamente eso: los encuentros que nacen en el camino.

No solo las de los amantes —aunque algunas parejas hayan empezado su historia a bordo— sino también las de amistades inesperadas, compañeros de asiento leales, conversaciones espontáneas que transforman un viaje banal en un momento agradable.

Porque de eso va el autobús: un lugar donde se encuentran caras conocidas, donde compartes una parte de la carretera, donde te sientes un poco menos solo. Y si a veces los encuentros dejan una impresión duradera, otros se conforman con dejar una sonrisa, una atención, un momento de amabilidad.

Así que hoy, ya sea que vayas a conocer a alguien a quien ya quieres... O deja que la magia del azar actúe, gracias por dar vida a nuestras líneas cada día con tu presencia.

¿Quién sabe? Quizá el encuentro más hermoso sea simplemente en la siguiente parada.