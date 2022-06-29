La línea Express 02 está cambiando su ruta y ahora ofrece nuevos servicios como: Villeneuve-Saint-Denis, Favières, Tournan-en-Brie (conexión RER E), Gretz-Armainvilliers, Chevry-Cossigny y Brie-Comte-Robert.
Esta línea funcionará los 7 días de la semana y durante todo el año.
Como resultado de estos cambios, los municipios de Marles-en-Brie y Fontenay-Trésigny dejarán de ser atendidos:
- Los habitantes de Fontenay-Trésigny podrán utilizar la línea exprés 01 en dirección a Melun.
La oferta de esta línea está completa durante todo el día, con frecuencias que van desde 15 minutos en hora punta hasta 1 hora en horas valle.
- Los habitantes de Marles-en-Brie podrán incorporarse a la línea Express 01 gracias a las líneas 10 y 21 de la red Sol'R. También es posible llegar a la línea exprés 02 a través de la estación de Tournan.
Mapa de la línea exprés 02
