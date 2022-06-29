La línea Express 02 está cambiando su ruta y ahora ofrece nuevos servicios como: Villeneuve-Saint-Denis, Favières, Tournan-en-Brie (conexión RER E), Gretz-Armainvilliers, Chevry-Cossigny y Brie-Comte-Robert.

Esta línea funcionará los 7 días de la semana y durante todo el año.

Como resultado de estos cambios, los municipios de Marles-en-Brie y Fontenay-Trésigny dejarán de ser atendidos: