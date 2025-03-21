A partir del 1 de abril de 2025, puedes llevar la T10 con tu moto, siempre que cumplas ciertas normas:
• El abordaje solo se realiza a través de las puertas autorizadas y a nivel de las plazas marcadas,
• Las bicicletas solo están permitidas fuera de las horas punta:
De lunes a viernes : de 5:30 a 6:30 a.m., de 9:00 a 4:30 p.m. y de 7:00 p.m. hasta el final del servicio
Sábados y domingos : todo el día
• Por razones de seguridad, las bicicletas no deben dificultar el movimiento de otros pasajeros a bordo del tren
• Las personas con movilidad reducida siguen teniendo prioridad en estos espacios compartidos.
Bueno saberlo : hay refugios seguros para bicicletas en el aparcamiento de la Croix de Berny (RER B) y en la estación "Hôpital Béclère" (T6).
Más información sobre el aparcamiento para bicicletas: https://sncf-parking-velos.iledefrance-mobilites.fr/
