A partir del 1 de abril de 2025, puedes llevar la T10 con tu moto, siempre que cumplas ciertas normas:

• El abordaje solo se realiza a través de las puertas autorizadas y a nivel de las plazas marcadas,

• Las bicicletas solo están permitidas fuera de las horas punta:

De lunes a viernes : de 5:30 a 6:30 a.m., de 9:00 a 4:30 p.m. y de 7:00 p.m. hasta el final del servicio

Sábados y domingos : todo el día

• Por razones de seguridad, las bicicletas no deben dificultar el movimiento de otros pasajeros a bordo del tren

• Las personas con movilidad reducida siguen teniendo prioridad en estos espacios compartidos.