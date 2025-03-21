Desde el 1 de abril, la T10 se adapta a las necesidades de los ciclistas

Publicado el

Lectura 1 min

Para satisfacer mejor las necesidades de movilidad de los residentes de Île-de-France, Île-de-France Mobilités ha decidido aceptar bicicletas en la línea de tranvía T10, en régimen experimental y por un periodo de 1 año.

A partir del 1 de abril de 2025, puedes llevar la T10 con tu moto, siempre que cumplas ciertas normas:

• El abordaje solo se realiza a través de las puertas autorizadas y a nivel de las plazas marcadas,

• Las bicicletas solo están permitidas fuera de las horas punta:

De lunes a viernes : de 5:30 a 6:30 a.m., de 9:00 a 4:30 p.m. y de 7:00 p.m. hasta el final del servicio

Sábados y domingos : todo el día

• Por razones de seguridad, las bicicletas no deben dificultar el movimiento de otros pasajeros a bordo del tren

Las personas con movilidad reducida siguen teniendo prioridad en estos espacios compartidos.

Bueno saberlo : hay refugios seguros para bicicletas en el aparcamiento de la Croix de Berny (RER B) y en la estación "Hôpital Béclère" (T6).

Más información sobre el aparcamiento para bicicletas: https://sncf-parking-velos.iledefrance-mobilites.fr/

¡Nos vemos pronto en la red Île-de-France Mobilités!