¿Por qué cambia el número de mi línea de autobús?

La red de autobuses en Île-de-France está compuesta por casi 1.500 líneas, y el sistema actual de numeración hace que haya muchas líneas con el mismo número.

Las herramientas de búsqueda de horarios y rutas son regionales, por lo que a menudo es difícil encontrar la línea que te interesa. Por ejemplo, hay 13 líneas de autobús que tienen el número 10.

¿Cómo me oriento con los nuevos números?

Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico. En la zona de Bièvre, los números se mantienen constantes y los colores no cambian.

Siempre que es posible, se ha tomado el número antiguo para facilitar el cambio (ejemplos: 1 se convierte en 401, 2 pasa a ser 402, etc.).

¿Qué me traerá este nuevo número?

Podrás encontrar tu línea de autobús más fácilmente, porque será la única en Île-de-France que tiene este número.

Por tanto, cuando escribas su número en los motores de búsqueda de la aplicación o en el sitio iledefrance-mobilites.fr, podrás acceder directamente a la información que te concierne.

¿Cuáles serán los cambios a partir del 26 de junio de 2023?

· La línea 1 se convierte en la línea 401 y su trazado se modifica ligeramente. Las paradas no cambian, pero una de las terminales actuales, "Concorde", pasará a ser "Villemilan".

· La línea 2 se convierte en la línea 402, pero la ruta no cambia. Por otro lado, la frecuencia durante la hora punta aumentará a 10 minutos en lugar de 12 minutos y el horario se incrementará hasta las 21:00.

· La línea 8 se convierte en la línea 408, la línea no cambia.

· La línea 9 pasa a ser la línea 409 y se extenderá hasta la Massy Opéra (Hospital J. Cartier). Se crearán cinco nuevas paradas tras "Clos de Massy": "Bièvre - La Poterne", "Massy-Verrières", "Ecole du Noyer – Doré", "Centre Commercial Noyer Doré", "Centre Sportif Lionel Terray" así como la terminal "Hôpital J. Cartier".

· Las líneas 4 y 12 se unen para formar la línea 412. Algunos nombres de paradas están cambiando para coincidir con los de la nueva línea de tranvía T10. La frecuencia y el rango de tiempo se incrementan.

· La línea 15 pasa a ser la línea 415, algunos nombres de paradas cambian para corresponder a las estaciones de la nueva línea de tranvía T10.

· La línea 18 se convierte en la línea 418, la línea no cambia.

¡Que tengas un buen viaje con tu nueva red!