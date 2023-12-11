Desde el martes 26 de diciembre de 2023 hasta el viernes 29 de diciembre de 2023, inclusive:
- Cambio en los horarios de tus líneas 6161, 6162, 6164
- La línea 6163 no funcionará.
A continuación encontrarás los horarios de tus líneas para este periodo:
Por favor, ten en cuenta:
El horario de apertura del lunes 25 de diciembre de 2023 (festivo) y del fin de semana (sábado 30, domingo 31 de diciembre y lunes 1 de enero de 2024) permanece sin cambios y está disponible en sus horarios habituales.
Los horarios de las demás líneas en el territorio de Vélizy Vallées no cambian.
¿Una pregunta de seguimiento? No dudes en contactarnos por teléfono en el 01.87.58.04.35