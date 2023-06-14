A partir del 1 de agosto de 2023, los pasajeros podrán consultar toda la información sobre las líneas de autobús Roissy Ouest en iledefrance-mobilites.fr

Para calcular una ruta:

Cómo moverse > Direcciones

Para encontrar los horarios:

Cómo desplazarse > Horarios > Seleccione una línea

Para seguir las noticias locales (solo en la web):

Noticias > 95 > Roissy Ouest

