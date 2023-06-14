Tus contactos en tu territorio de Roissy West

Encuentra toda la información y noticias del territorio Roissy West

Para seguir las noticias y mantenerse informado sobre sus líneas en el territorio de Roissy Ouest desde el 1 de agosto :

  • Únete a nuestra cuenta de Twitter @RoissyO_IDFM
  • Sigue las noticias en iledefrance-mobilites.fr > News > 95 > Roissy Ouest
  • Por teléfono al 01 80 96 32 81
  • Para comprar tu entrada por SMS, envía un SMS a ROISSYO al 93100
  • Para cualquier otra información: 23 rue Robert Moinon 95190 Goussainville

A partir del 1 de agosto de 2023, los pasajeros podrán consultar toda la información sobre las líneas de autobús Roissy Ouest en iledefrance-mobilites.fr

Para calcular una ruta:

  • Cómo moverse > Direcciones

Para encontrar los horarios:

  • Cómo desplazarse > Horarios > Seleccione una línea

Para seguir las noticias locales (solo en la web):

  • Noticias > 95 > Roissy Ouest

No olvides suscribirte a la alerta de tráfico para tus líneas.