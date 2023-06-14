Para seguir las noticias y mantenerse informado sobre sus líneas en el territorio de Roissy Ouest desde el 1 de agosto :
- Únete a nuestra cuenta de Twitter @RoissyO_IDFM
- Sigue las noticias en iledefrance-mobilites.fr > News > 95 > Roissy Ouest
- Por teléfono al 01 80 96 32 81
- Para comprar tu entrada por SMS, envía un SMS a ROISSYO al 93100
- Para cualquier otra información: 23 rue Robert Moinon 95190 Goussainville
A partir del 1 de agosto de 2023, los pasajeros podrán consultar toda la información sobre las líneas de autobús Roissy Ouest en iledefrance-mobilites.fr
Para calcular una ruta:
- Cómo moverse > Direcciones
Para encontrar los horarios:
- Cómo desplazarse > Horarios > Seleccione una línea
Para seguir las noticias locales (solo en la web):
- Noticias > 95 > Roissy Ouest
No olvides suscribirte a la alerta de tráfico para tus líneas.