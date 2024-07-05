Desde el 1 de agosto de 2024, aquí encontrarás las noticias de todas tus líneas Val Parisis.
A partir del 1 de agosto de 2024, 35 líneas que prestan servicio a los municipios situados principalmente en el territorio de la aglomeración Val Parisis serán operadas por el Grupo Lacroix & Savac junto con su filial Francilité Val Parisis en nombre de Île-de-France Mobilités.
Comunidades de Municipios, Aglomeraciones y Establecimientos Públicos Territoriales prestaron servicio:
- Val Parisis para las comunas de Beauchamp, Bessancourt, Cormeilles-en-Parisis, Eaubonne, Ermont, Franconville, Frépillon, Herblay-sur-Seine, La Frette-sur-Seine, Le Plessis-Bouchard, Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye, Saint-Leu-la-Forêt, Sannois y Taverny
- Plaine Vallée para los municipios de Margency, Montlignon y Saint-Prix
- Aglomeración de Cergy-Pontoise para los municipios de Cergy y Saint-Ouen-L'Aumône
- Comunidad de Comunas de la Vallée de l'Oise y des Trois Forêts para la comuna de Méry-sur-Oise
- Communauté d'Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine para el municipio de Sartrouville
- Establissement Territorial Público Boucle Nord de Seine para el municipio de Argenteuil
El territorio del Val Parisis en la red Île-de-France Mobilités es:
- 24 municipios atendidos
- 550.000 habitantes
- 35 líneas comerciales
- 125 vehículos
- 245 pilotos