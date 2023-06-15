Noticias similares

¡El servicio de tu TàD en Nemours se extiende este verano!

Desde el 1 de agosto, el TàD de Nemours servirá al municipio de Lorrez-Le-Bocage-Préaux.

¿Cómo funciona el Transporte Responsivo a la Demanda?

Debes reservar tu transporte. Un vehículo te recoge en una parada cercana y te deja en un punto de interés en el territorio que elijas.

Puedes inscribirte y reservar tu atracción en una de las siguientes 3 plataformas:

En la aplicación móvil "TàD Île-de-France Mobilités"

En la web dedicada a la DRT: tad.iledefrance-mobilites.fr

Por teléfono al 09 70 80 96 63 (servicio abierto de lunes a viernes de 9 a 18 horas)

Puedes reservar tu viaje desde 1 hora hasta 30 días antes.

Encuentra todas las noticias, información y horarios de tu TàD en la web de tad.idfmobilites.fr y en la cuenta de Twitter @Loing_IDFM (@Still_Transdev hasta el 31 de julio de 2023).