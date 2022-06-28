Desde el 22 de agosto de 2022, descubre el nuevo y más flexible servicio de Transporte bajo Demanda, con horarios adaptados a tus necesidades, en la ruta de la antigua línea 38-05.
Información y reserva a través de la aplicación TàD Île-de-France Mobilités, la web de tad.idfmobilites.fr o por teléfono al 09 70 80 96 63 (de lunes a viernes de 9 a 18 horas).
¡Un nuevo servicio de transporte bajo demanda en el Valle de Montmorency!
Tu línea 38-05 se convierte en la TàD Eaubonne Domont.
Este transporte de respuesta a la demanda conecta la estación Domont con el hospital de Eaubonne de lunes a sábado de 8 a.m. a 7 p.m.
Reserva tu trayecto con hasta una hora de antelación y sigue la llegada de tu autobús en tiempo real gracias a la aplicación TàD Île-de-France Mobilités.
El servicio funciona exclusivamente con reserva, desde tu teléfono, internet o desde la app.
¿Cómo reservar?
En la aplicación Île-de-France Mobilités dedicada al Transporte Demand-Responsive y en la que se puede:
- Crea tu cuenta
- Reserva tu viaje desde un mes hasta una hora antes de la salida
- Monitoriza tu T&D en tiempo real
- Cuando subas, identifícate y valida tu entrada
- Califica tu ruta
- Guarda tus atracciones favoritas
También puedes reservar tu trayectoria en la web de tad.idfmobilites.fr, o por teléfono al 09 70 80 96 63 de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m.