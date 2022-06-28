¡Un nuevo servicio de transporte bajo demanda en el Valle de Montmorency!

Tu línea 38-05 se convierte en la TàD Eaubonne Domont.

Este transporte de respuesta a la demanda conecta la estación Domont con el hospital de Eaubonne de lunes a sábado de 8 a.m. a 7 p.m.

Reserva tu trayecto con hasta una hora de antelación y sigue la llegada de tu autobús en tiempo real gracias a la aplicación TàD Île-de-France Mobilités.

El servicio funciona exclusivamente con reserva, desde tu teléfono, internet o desde la app.