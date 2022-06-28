¡Reserva tu TàD entre el Hospital de Eaubonne y la estación de tren de Domont!

Publicado el

Lectura 1 min

Desde el 22 de agosto de 2022, descubre el nuevo servicio de Transporte bajo Demanda, flexible y con horarios adaptados a tus necesidades.

Reserva tu T&D entre el Hôpital d'Eaubonne y la Gare de Domont

Desde el 22 de agosto de 2022, descubre el nuevo y más flexible servicio de Transporte bajo Demanda, con horarios adaptados a tus necesidades, en la ruta de la antigua línea 38-05.

Información y reserva a través de la aplicación TàD Île-de-France Mobilités, la web de tad.idfmobilites.fr o por teléfono al 09 70 80 96 63 (de lunes a viernes de 9 a 18 horas).

¡Un nuevo servicio de transporte bajo demanda en el Valle de Montmorency!

Tu línea 38-05 se convierte en la TàD Eaubonne Domont.

Este transporte de respuesta a la demanda conecta la estación Domont con el hospital de Eaubonne de lunes a sábado de 8 a.m. a 7 p.m.

Reserva tu trayecto con hasta una hora de antelación y sigue la llegada de tu autobús en tiempo real gracias a la aplicación TàD Île-de-France Mobilités.

El servicio funciona exclusivamente con reserva, desde tu teléfono, internet o desde la app.

Mapa de líneas T&D: Eaubonne Domont: Hôpital d'Eaubonne - Gare de Domont

¿Cómo reservar?

En la aplicación Île-de-France Mobilités dedicada al Transporte Demand-Responsive y en la que se puede:

  1. Crea tu cuenta
  2. Reserva tu viaje desde un mes hasta una hora antes de la salida
  3. Monitoriza tu T&D en tiempo real
  4. Cuando subas, identifícate y valida tu entrada
  5. Califica tu ruta
  6. Guarda tus atracciones favoritas

También puedes reservar tu trayectoria en la web de tad.idfmobilites.fr, o por teléfono al 09 70 80 96 63 de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m.

Encuentra todas las noticias de tu territorio en Twitter: @Mtmorency_IDFM

¡Buen viaje con nuestras líneas!