Todo lo que necesitas saber sobre el inicio del curso escolar:
Desde el lunes 25 de agosto hasta el domingo 31 de agosto de 2025: los horarios aplicados serán los de las vacaciones escolares cortas 2025-2026. excepto en las filas escolares, donde el horario de vuelta al colegio comenzará el lunes 1 de septiembre de 2025.
Se planifican cambios en ciertas líneas:
- 5106: Cambio en el calendario de algunas carreras fuera de hora punta de 11 a.m. a 2 p.m.
- 5115: Nueva parada en la línea: "Collège Léon Blum" en Villepreux.
Cartel de comunicación de la línea 5115. Imagen de un autobús
- 5120: Modificación de la ruta y creación de una nueva parada "Hôtel de Police" en Elancourt.
- 5141: Desplazamiento de los trayectos entre las 6:50 y las 7:30 a.m. para limitar el hacinamiento en dirección a Versalles.
- 5199: Aplazamiento de ciertas carreras para satisfacer las necesidades de los estudiantes. La ruta que toman los alumnos de primaria será ahora directa entre Val Joyeux y Jean de la Fontaine para mayor seguridad.
¿Necesitas revisar los horarios?
No dudes en visitar:
- En la web de Île-de-France Mobilités> Cómo moverse > Calendarios
- En la aplicación Île-de-France Mobilités
- En los puntos de parada
- En nuestro centro de atención al cliente en el 0 800 10 20 20
- En la agencia de movilidad de la estación Saint-Quentin-en-Yvelines
- En un ayuntamiento o biblioteca de medios cerca de ti
¡Os deseamos un excelente comienzo de curso escolar en nuestras líneas!