A partir del 28 de agosto de 2023, el distrito de Beaumarchais en Othis estará servido por la Goële TàD (Zona 1 y Zona 2)
De lunes a viernes, se ofrecen 2 salidas por la tarde desde la estación Dammartin-Juilly-Saint-Mard a las 20:52 y 21:49 para llegar a Othis, Longperrier, Dammartin, Saint-Mard y Rouvres.
La Zona 3 TàD de Goële también servirá a los municipios de Charny, Gressy, Messy, Nantouillet y Saint-Mesmes.
El TàD no se celebra los domingos ni festivos.
INSTRUCCIONES DE USO: ¿CÓMO RESERVAR EL TÀD?
Para reservarlo, es muy sencillo:
Vete a:
- La aplicación de T&D de IDFM
- En la web de tad.iledefrance-mobilites.fr
- Por teléfono al 09 70 80 96 63 de 9 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes