Desde el 28 de agosto de 2023, algo nuevo en tu Goële TàD

Desde el 28 de agosto de 2023, la TàD goële se expande

Book, te recogeremos durante el día

A partir del 28 de agosto de 2023, el distrito de Beaumarchais en Othis estará servido por la Goële TàD (Zona 1 y Zona 2)

De lunes a viernes, se ofrecen 2 salidas por la tarde desde la estación Dammartin-Juilly-Saint-Mard a las 20:52 y 21:49 para llegar a Othis, Longperrier, Dammartin, Saint-Mard y Rouvres.

La Zona 3 TàD de Goële también servirá a los municipios de Charny, Gressy, Messy, Nantouillet y Saint-Mesmes.

El TàD no se celebra los domingos ni festivos.

INSTRUCCIONES DE USO: ¿CÓMO RESERVAR EL TÀD?

Para reservarlo, es muy sencillo:

Vete a:

- La aplicación de T&D de IDFM

- En la web de tad.iledefrance-mobilites.fr

- Por teléfono al 09 70 80 96 63 de 9 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes

Más información sobre el TàD Goële

