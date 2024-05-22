Información para pasajeros sobre la evolución de la línea Express 91.05
Debido a la puesta en marcha del tranvía T12 que une Evry Courcouronnes y Massy, vuestra línea exprés 91.05 está evolucionando para permitir un mejor servicio al territorio. A fecha de 3 de junio de 2024, esto es lo que está cambiando:
- La estación Massy-Palaiseau dejará de ser servida, al igual que algunas paradas en la zona de Courtaboeuf (Château d'Eau de Villejust, Paraná, Atlantique, Tropique, Pacifique). ¡Existen soluciones de aplazamiento!
- Los autobuses darán servicio a todas las paradas de la línea independientemente de la dirección de viaje (se permite subir y bajar de todos).
- La frecuencia de los autobuses aumentará de lunes a sábado.
- La línea dará ahora servicio a la meseta de Saclay así como al nuevo hospital Paris-Saclay
- Será posible una conexión con el RER B en la estación de Guichet
A continuación encontrará la nueva ruta de su línea exprés 91.05, así como las paradas que ya no serán atendidas.
Las paradas dejaron de operar desde el 3 de junio de 2024
A partir del lunes 3 de junio de 2024, ¿cómo puedo llegar a la estación Massy-Palaiseau o a la estación Évry-Courcouronnes?
Para conocer sus soluciones alternativas de transporte, le invitamos a hacer clic en el enlace de abajo