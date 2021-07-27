Desde el 30 de agosto de 2021, ¡tus autobuses Grand Melun revisan sus clásicos!
Île-de-France Mobilités está modificando tu red para facilitar tus viajes diarios.
Línea T adaptada con mejor servicio
El trazado de la línea T ha sido modificado para ofrecer un servicio directo entre el ecodistrito de Woodi, Rubelles, Maincy y el centro de Melun, con su estación durante las horas punta.
Esta línea sigue transformándose en transporte bajo demanda durante las horas valle entre semana.
El sábado se introduce una nueva función: TàD se ampliará todo el día de 06:30 a 20:00.
El + para ti:
- Conexiones mejoradas con el Transilien R
- Una ruta más directa y ahorrar tiempo en tu ruta
- Más flexibilidad y flexibilidad con la ampliación de T&D los sábados todo el día
Mapa de la línea T: estación de Melun hacia el ecocuator woodi. Las paradas atendidas son las siguientes: estación de Melun, Route de Nangis, Place de Maincy, Paul Cézanne, Groupe Scolaire Fabrici, Bertagnes, Trois Noyers, Ecoquartier Woodi.
TàD Melun Nord mejoró los sábados
Desde el 30 de agosto de 2021, con On-Demand Transport, ¡tú marcas el ritmo! Además de las líneas G y T, descubre el transporte bajo demanda Melun Nord entre semana en horas poco valle y los sábados durante todo el día.
El TàD Melun Nord sustituye las líneas G y T todos los días de la semana (de lunes a viernes) de 9:40 a.m. a 4:30 p.m. Se extiende a todo el día del sábado, de 06:30 a 20:00. Este servicio opera con reserva previa.
Otra novedad, una nueva parada dentro del ZAC de Montereau-sur-le-Jard ya está servida: Adrienne Bolland.
El + para ti:
- Más flexibilidad y flexibilidad con la ampliación de T&D los sábados todo el día
- Mejor servicio a la ZAC de Montereau-sur-le-Jard
¿Cómo reservar?
- Por teléfono llamando al siguiente número: 09 70 80 96 63 (de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m.);
- En línea a través del siguiente sitio web: https://tad.idfmobilites.fr/ ;
- Descargando la aplicación gratuita TAD Île-de-France Mobilités.
El TàD Melun Nord da servicio a las siguientes paradas: Mairie, Villaroche Nord, Église de Lissy, Aeródromo de Villaroche, SNECMA Montereau, Centre aéronautique, Aubigny, Ecole J.Auriol, Montereau, Adrienne Bolland, RN 36, Ecole Piot, Le Plateau, Mairie, Château du Jard, Chaumières, Le Moulin, Nazareth, Espace Saint Exupéry, Place Henri Guy, Les Ponceaux, Bertagnes, Groupe scolaire Fabrici, Salle Emile Trelot, Paul Cézanne, Place de Maincy, Tertre de Cherisy, 3 Horloges, Almont Shopping Centre y Rubelles Shopping Centre.
Línea S8 modificada
La parada Eco quartier woodiahora está servida por las líneas G y T, lo que ofrece más frecuencia hasta la estación de Melun.
La parada de Le Moulin está servida por la línea G.
Mapa de la línea S8: estación de Melun a Saint Germain Laxis.
Las paradas que se ateven en Melun son las siguientes: estación de tren de Melun, estación de autobuses de Mail, centro cultural, Saint-Louis, Despatys-Préfecture, Avenue de Meaux, Jacques Amyot, Trois Horloges.
Las paradas que se encuentran en Rubelles son las siguientes: centro comercial Rubelles, grupo escolar Fabrici, André Malraux, Saint-Nicolas, Bertagnes, Place Henry Guy, Espace Saint Exupéry.
Las paradas que se prestan en Voisenon son las siguientes: Chaumières, Château du Jard, le Plateau.
Las paradas que se ateven en Montereau-sur-le Jard son las siguientes: Monterau, École J.Auriol, Aubigny, Centre aéronautique.
Las paradas que circulan en Saint-Germain-Laxis son las siguientes: École Piot, R.N 36.
Encuentra toda la información sobre la nueva oferta (horarios, mapas) en:
- La aplicación Île-de-France Mobilités TàD, en la App Store y Play Store o en la web tad.idfmobilites.fr/
- En nuestras oficinas de ventas en la estación de Melun y en el Mail
- Por teléfono al 01 60 07 94 70 de lunes a sábado de 6:30 a 20:00
- Twitter @Melun_IDFM.
¡Os deseamos un excelente comienzo de curso escolar en nuestras líneas!