Línea T adaptada con mejor servicio

El trazado de la línea T ha sido modificado para ofrecer un servicio directo entre el ecodistrito de Woodi, Rubelles, Maincy y el centro de Melun, con su estación durante las horas punta.

Esta línea sigue transformándose en transporte bajo demanda durante las horas valle entre semana.

El sábado se introduce una nueva función: TàD se ampliará todo el día de 06:30 a 20:00.

